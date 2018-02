Šola: Start brži od pet sekundi košta par stotina tisuća eura

Izbornik hrvatske bob reprezentacije Ivan Šola izjavio je kako je ozljeda kočničara Antonija Zelića, koju je zadobio u prvoj vožnji, ključni razlog što se hrvatski četverosjed nalazi na 28. mjestu u konkurenciji 29 posada nakon prve dvije vožnje na Zimskim olimpijskim igrama u Pyeongchangu.

- Meni je bilo jasno da je došlo do ozbiljne ozljede čim sam vidio za Zelić prvi uskače u bob. On je kočničar koji bi po pravilu zadnji trebao uskakati jer je najbrži. Napukao mu je mišić i ima dosta ozbiljno istegnuće, ali kako ne možemo napraviti zamjenu između prve i druge vožnje, on je s bandažom nastupio i u drugoj vožnji. Napravio je samo par koraka prije nego što je uskočio u bob i zato smo odmah u startu bili sporiji barem dvije desetinke, a u konačnici smo ostvarili barem pola sekunde slabije vrijeme. Bez te ozljede bismo bili između 23. i 25. mjesta, ali i s tri čovjeka smo bili brži od Rumunja - rekao je Šola.

Iako je Zelićeva ozljeda ozbiljna, odlučeno je kako će on nastupiti i u trećoj vožnji koja je na programu u nedjelju od 1.30 sati.

- Mi ovdje imamo rezervnog člana Đuliana Koludru, ali i on je na treningu doživio ozljedu, ima veliki hematom na gornjem dijelu iznad koljena. Tako da smo odlučili da će Zelić nastupiti i sutra iako pod blokadama - nastavio je Šola koji je pohvalio vožnju pilota Dražena Silića.

- Silić je pokazao jako dobru vožnju s obzirom na slab start. Mogao bi uz dobar trening biti dobar u Svjetskom kupu sljedeće sezone.

Najboljih 20 posada nakon treće vožnje kvalificirat će se za posljednju četvrtu vožnju koja slijedi odmah potom.

- Plasman među najboljih 20 je neuhvatljiv. Ma ne bi bio ni ovako uhvatljiv, s obzirom da smo se mi iscrpili u kvalifikacijama naš maksimalni start bi bio tamo od 5.03 sekunde do 5.11, a s tim rezultatom se praktički ne može u Top 20 - realan je Šola te ponavlja koji je najveći problem za hrvatski bob:

- Ponovno se vraćam na financije. Start ispod 5.00 košta par stotina tisuća eura.

Misli Šola tu na kvalitetniji bob, treninge, pripreme na stazama na kojima se i natječu i slične za njegovu posadu nezamislive pogodnosti u ovom trenutku.

- Mogu samo napomenuti da Englezi sada imaju u posadi čovjeka koji trči ispod 10 sekundi. Mi to nemamo. Pa tu su i ljudi iz atletike koji trče štafete na Olimpijskim igrama i koji imaju daleko bolje uvjete, ali mi se ne žalimo, ne kukamo. Trčat ćemo sutra najbolje što možemo i predstaviti svoju zemlju u najboljem mogućem svjetlu.

Za trenutačno 20. posadom SAD-a hrvatski bob zaostaje 1.72 sekunde.

