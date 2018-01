Šola: Aliloviću nije drago što je ispao iz momčadi, ali to je tako

Neke je iznenadilo, neke baš i nije, ali vijest od sinoć glasi - Ivan Pešić je u momčadi umjesto Mirka Alilovića. Nakon dvije utakmice s ukupno šest obrana, Lino Červar je odlučio dati predah golmanu Veszprema i ponuditi šansu golmanu Meškova.

- Iznenađenje? Ha, možda, ali tako to ide s Linom, često on iznenadi i nas u stožeru. Međutim, budite sigurni da je svaka njegova odluka donesena nakon velikog i detaljnog promišljanja, on vodi brigu o svakom detalju - kaže Vlado Šola, trener golmana u Linovu stožeru, i dodaje:

- Sve je to normalno, promjene u kadru sastavni su dio ovakvih natjecanja. Uostalom, Peša je izvrstan golman.

Odluka je izbornikova, ne njegova, ali bitno je da je ona zapravo...

- Taktička! - kaže Šola i dodaje:

- Jasno da je broj njegovih obrana važan faktor kod ovakvih odluka, ali nije i jedini. Puno je tu faktora, ovisi to o protivniku, o formi, o dojmu... O tisuću stvari.

Lino je iskoristio dvije od šest promjena, a u svakom trenutku može u sastav uvesti i već zamijenjene igrače.

- Naravno, Mirko je tu, s nama, dio je momčadi i tako će ostati. Ako bude trebalo, najnormalnije se može vratiti na gol - kaže Šola.

Izbornikovu odluku Alilović je, dodaje, prihvatio vrlo trezveno i razumno.

- Naravno da mu nije bilo drago čuti da ispada iz sastava za ovu utakmicu, ali to je ljudski. Nikome od igrača nije drago kad to čuju, nije ni meni bilo dok sam igrao, no s Mirkom nema problema, a i nema razloga da bude drukčije... Uostalom, otkad se priključio reprezentaciji, iznimno je pozitivan. A takav je i sad. Evo, jutros je na treningu bio dobre volje, raspoložen, vedar - kazao je Šola.

Nikad Mirko zapravo nije ni imao problema s odlukama izbornika, puno više su ga mučili negativni komentari.

- Gledajte, nitko od nas nije imun na kritike, pa tako ni Mirko. Normalno je da su ga u prošlosti neke stvari pogađale. Pogotovo je to problem kad pređe na osobnu razinu. E, to se nikako ne bi smjelo događati - završio je Šola pa se priključio ručku s momčadi.

A kad smo već kod objeda, ne bi bilo loše večeras "smazati" i tu Švedsku...

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.