Promjene među zagrebačkim 'plinarima' već su učestala pojava, a najnovija je ona na mjestu trenera. Vlado Šola odlučio je kako više ne želi biti na klupi PPD Zagreba te je dao ostavku, a u subotu će se oprostiti s igračima. Poraz od Aalborga u Ligi prvaka bila je 'kap koja je prelila čašu', a na klupu se sad vraća Ivica Obrvan.

- Klub me pozvao, situacija nije baš dobra, a ja nisam čarobnjak. Razgovarao sam sa Šolom, gledao sam PPD Zagreb, znam što me čeka. Mogu samo reći da je Zagreb veliki klub i da svi koji igraju u njegovom dresu moraju to dobro znati. Jedino zajednički možemo napraviti pomak. Koliko, to je u ovom trenutku teško reći, a sigurno je cilj dobro finiširati u sezoni i popraviti dojam. I ja ću sa svoje strane učiniti sve da bude tako - rekao je Obrvan za Sportske novosti.

Podsjetimo, Obrvan je nedavno prihvatio mjesto izbornika Bosne i Hercegovine, a dugo je bilo bez posla. Sad su mu stigla dva velika izazova. Bio je trener Zagreba od 2010. do 2012. godine, a u karijeri je vodio Metković Jambo, Agram, Gorenje, reprezentaciju Makedonije i francuski Chambery.

'Plinari' su trenutno na dobrom putu da uđu u četvrtfinale SEHA lige, dok će u osminu finala Lige prvaka svakako ući zbog novih promjena, ali tamo će sigurno imati jako težak posao jer će ići na prvoplasiranu momčad skupine A, a to će biti poljsko Kielce ili njemački Flensburg.