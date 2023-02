Soldić ide na bivšeg prvaka ONE FC-a u velteru početkom svibnja

U kavezu azijskog ONE FC-a debitirao je 2. prosinca u no contestu nakon što ga je Murad Ramazanov (27, 11-0) slučajno pogodio koljenom u genitalije nakon čega je meč prekinut. No, Roberto Soldić (28, 20-3-1) sad se vraća u kavez, ovaj put ne u srednjoj, već u velter kategoriji.

Bit će to u SAD-u, odnosno u Broomfieldu u državi Colorado, a s druge će mu strane stajati Zebaztian Kadestam (32, 14-7). Riječ je o bivšem prvaku velter kategorije koji je u nizu od dvije poObjavu dijeli ONE Championship (@onechampionship).

Ta brojka zvuči impresivno, ali još je impresivnijih 'Robocopovih' 17 nokauta u 20 pobjeda te je ovo jedan od onih mečeva za koje se ne očekuje da će otići do sudačke odluke, već bi mogli imati highlight večeri!

Priredba je na rasporedu u petak, 5. svibnja. Bit će ovo nova prilika za hrvatskog borca koji je u poljskom KSW-u bio prvak u velter (-77) i srednjoj (-84) kategoriji, a za njega su se tad borile mnoge svjetske organizacije te je on svoj put odlučio nastaviti u kavezu azijskog ONE-a.

