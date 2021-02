Hrvatski MMA borac Roberto Soldić (26) u posljednje vrijeme podiže tenzije na društvenim mrežama komentirajući kolege iz Hrvatske i regije.

Prvak KSW-a u velter kategoriji imao je samo teške riječi za slovenskog borca Uroša Jurišića koji se nakon borbe nedavno sukobio s ruskim borcem Shamilom Musaevom. Uroš je tada poražen, a Soldić smatra da je do tenzija došlo zato što ih je on izazvao.

- Gledam snimke i po svemu vidim da je kriv mali Slovenac koji je započeo naguravanje jer nije mogao primiti poraz, a njegov tim je jadan jer su tvrdili da su oni bili napadnuti. Uvijek sam se pitao što on radi u najboljoj EU organizaciji. Priča da nemam srce šampiona i da sam pobjegao kategoriju više od njega, a nijednu borbu nije imao protiv protivnika s pozitivnim rezultatom. Sve u svemu, on nije ta liga, što sam i prije govorio, i sramoti KSW. Vrati se čuvati ovce, čobane obični - napisao je Soldić na Facebooku.

Borac rodom iz Viteza u BiH opleo je i po Jakobu Kosiću i Đaniju Barbiru, dvojici hrvatskih boraca koji se bore pod FNC-om.

Barbir je u Fightroom podcastu izjavio da ''može svladati sve u svojoj kategoriji u KSW-u'', iako do iste još nije došao.

Soldiću, koji se bori pod hrvatskom zastavom, se to naravno nije svidjelo te je na društvenim mrežama napisao:

"Dođem na je*eni internet i vidim u porukama ove slike, intervjue i ostalo…Samo se pitam je li ih sramota sto pričaju"

Nakon Barbira, srditi Soldić raspalio je i po Kosiću koji je nedavno u Podcast Inkubatoru rekao da je sparirao sa Soldićem i da su bili ravnopravni.

- Dobro sam prolazio, nije me dominirao, bili smo tu negdje, rekao je Kosić, a Soldić mu je na tu izjavu odgovorio, također putem Instagram-storyja, ovako: A plakao si kako si umoran, trebao sam te ugasiti, pričaš u podcastu drugo, a meni boli me ovo boli me ono.

Roberto je, kako bi zaključio cijelu priču, na Instagramu borcima poručio:

Jakob Kosić nije mogao ostati ravnodušan na Soldićev odgovor pa je javno objavio prepisku njihovog razgovora u kojem optužuje prvaka za korištenje nedozvoljenih sredstava.