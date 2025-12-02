Dinamov veznjak je prije odlaska u Osijek jasno poručio tadašnjem sportskom direktoru Marku Mariću 'ti griješiš, a ja ću se vratiti u Dinamo'. Soldo šuti, radi i čeka svoju priliku. Sad ju je i dočekao...
Soldo mora biti primjer svima: Neki minute ne cijene dovoljno, dok drugima Dinamo znači sve!
Dinamo se, uz dosta muke, pobjedom u Velikoj Gorici (2-0) vratio na vrh prvenstvene ljestvice, konačno zasjeo tamo gdje i pripada. Zagrepčane je do vodstva odveo Mounsef Bakara, a tri boda u samom finišu utakmice svojim prvijencem u Dinamovom dresu potvrdio Marko Soldo. Jedan od onih koji ne igra, kojem se ne vjeruje, ali jedan od onih koji - istinski živi za Dinamo.
