To se ne radi tako. Uvijek moraš igrati s najboljim igračima, poručio je Oleu Gunnaru Solskjaeru proslavljeni trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson nakon remija 'crvenih vragova' i Evertona u prošlom kolu Premiershipa. Norveški strateg prvi je put od njegova povratka izostavio Cristiana Ronalda iz udarne postave.

- Ja sam trener. Ja odgovaram za igrače u ovom klubu. Lijepo je Ronalda uvijek imati na terenu jer će on uvijek nešto napraviti. On je nevjerojatan profesionalac, ubojica pred golom i teško ga je izostaviti iz momčadi. Ja bih bio najsretniji da može igrati svaku utakmicu, ali moram paziti na rotaciju. Do travnja ili svibnja moramo imati sve igrače spremne i ne smije nam se dogoditi da, kao prošle sezone, finiš prvenstva dočekamo premoreni - rekao je Solskjaer uoči gostovanja kod Leicestera koje je na rasporedu u subotu.

Fergusonova izjava je zanimljivija ako znamo da se ulaskom Ronalda u 57. minuti stvari nisu promijenile na bolje. United je imao prednost 1-0 iz prvog dijela, a konačnih 1-1 postavio je Townsend osam minuta nakon ulaska Portugalca.

Najbolji strijelac svih vremena nakon utakmice je bio vidno ljut, što zbog odluke trenera, što zbog činjenice da United više ne dijeli prvo mjesto na tablici s Chelseajem.

Solskjaer za utakmicu protiv Leicestera neće moći računati na Cavanija zbog reprezentativnih obaveza pa je jasno - Ronaldo se vraća u udarnu postavu. Taman se prije nekoliko dana zagrijao zabivši Luksemburgu 'hat-trick'.