Ole's at the wheel, tell me how does it feel (eng. Ole je za volanom, reci mi kakav je osjećaj), orilo se Old Traffordom za vrijeme pobjede Manchester Cityja protiv Manchester Uniteda (2-0) i još jednom posrtaja Ole Gunnara Solskjaera. Ali nije to bila podrška domaćih navijača za norveškog stratega, već su navijači 'građana' posprdno izazivali gradske rivale pjevajući njihovu pjesmu u 'Kazalištu snova', dok 'crveni vragovi' nisu mogli spojiti tri dodavanja na terenu.

City je u potpunosti nadigrao United, iskoristio sve 'rupe' u Oleovoj taktici i u potpunosti dominirao cijelu utakmicu. David de Gea je djelomično kriv za drugi gol, ali da nije bio među stativama, rezultat bi bio još i veći. Norvežanin je na sebe navukao i bijes bivšeg suigrača Rija Ferdinanda koji je dugo vremena držao njegovu stranu.

- Gledam našu momčad svaki tjedan i pitam se, što mi taktički radimo? Ne vidim nikakvu filozofiju ni identitet u igri, struka sjedi i zbunjena je. Duboko u sebi oduvijek sam bio skeptičan - može li nas on odvesti do naslova prvaka? Nisam bio u potpunosti uvjeren, nisam bio siguran da to može napraviti. A kako sezona prolazi, kao da se pokazuje da bi se vodstvo momčadi trebalo prepustiti nekom drugom - rekao je bivši kapetan 'crvenih vragova' nakon utakmice.

A tamošnji su mediji šokirani što je Ole dao igračima tri dana odmora (neki tvrde da se radi i o cijelom tjednu) nakon takvog poraza i otišao u Norvešku. No, ne bi trebali biti jer Norvežanin tako i tako u momčadi ima 14 reprezentativaca pa može raditi uglavnom s rezervama i pripremati se za utakmicu u kojoj mora prvo osvojiti bodove, a onda i po mogućnosti dati igračima vjetar u leđa jer im je sljedeći protivnik Watford. A onda dolaze pravi izazovi u vidu Chelseaja kod kuće i sve boljeg Arsenala u gostima - u tim utakmicama dobar rezultat ne bi smio izostati jer nakon toga slijedi niz od čak osam 'laganijih' protivnika.

- Kad gledam momčad, oni ga se ne boje. Nema intenziteta, kao da u nekim slučajevima ne daju sve od sebe i kao da ga ne poštuju. Pep, Klopp, Tuchel, Ferguson u moje vrijeme, prema svima njihovi igrači osjećaju neku vrstu straha. Ja to ne vidim u njegovoj momčadi. To ne može biti dobro i nije dobro - zaključio je Ferdinand.

Spominje se da su Bruno Fernandes i Cristiano Ronaldo nezadovoljni načinom rada, a zna se koliku težinu imaju u svlačionici. United je trenutno šestoplasirana momčad Premiershipa, a na početku sezone najavljivali su se kao konkurenti za naslov što ne izgleda tako nakon 11 odigranih utakmica. Duga je sezona, a pitanje je može li Norvežanin izdržati dulje od dvije utakmice - jer teško je očekivati da će kiksati protiv Watforda. Dogodi li se to, gotovo sigurno možemo očekivati novo lice u Manchesteru...