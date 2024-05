Sopić: Bilo bi mi lakše da nas je Dinamo nadigrao! Ovako što?! Nije ovo umjetničko klizanje

Nogometaši Rijeke izgubili su dvije uzastopne utakmice i tako od lidera prvenstva ostali bez velikih šansi za titulu hrvatskog prvaka. Momčad Željka Sopića tako se lagano okreće prema finalu Hrvatskog kupa. Prva je utakmica 15. svibnja na Maksimiru, a uzvratna utakmica je 22. svibnja na Rujevici.

Prije prve finalne utakmice Kupa, Riječane čeka utakmica s Varaždinom (subota, 17 sati). Sopić je najavio utakmicu na sjeveru Hrvatske.

- Puno smo razgovarali kroz tjedan. I vjerujem da će dečki pokazati kako nakon dva poraza u jednoj zahtjevnoj utakmici kao što je gostovanje u Varaždinu i odigrati dobro i pobijediti pa na tom valu ući u prvu utakmicu finala kupa s Dinamom. Divno je to što su nam navijači priredili ovacije i nakon poraza, divno je što su cijeli grad i Kvarner ponosni na cijeli klub baš kao što smo mi u klubu ponosni na našu momčad, ali… Nemojte me krivo shvatit: meni to i nije neka utjeha. Izgubili smo utakmicu u kojoj smo bili bolji - rekao je Sopić.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić uoči Rijeke

Pokretanje videa... 02:10 Konferencija za medije uoči nogometne utakmice Varaždin - Rijeka | Video: 24sata/pixsell

Sopić je izjavio kako bi mu bilo lakše prihvatiti poraz od Dinama da su "modri", prema njegovom sudu, bili bolja momčad.

- Pobjede su momčadske, porazi su trenerski. Kad izgubi, trener je ‘Pale sam na svijetu’. Sam sa sobom. Lakše bi mi bilo da su nas nadigrali i da smo uz čestitke na pobjedi mogli reći i: ‘Svaka čast, bolje ste odigrali’. Ovako što?! Nije ovo klizanje pa da živimo od umjetničkog dojma. Ništa, glave skupa i u Varaždin po tri boda. Da će biti lako, sigurno neće, ali po to idemo - rekao je.

Konferencija za novinare nogometaša Rijeke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Unatoču poraza od Dinama, Sopić nije nezadovoljan.

- Sve što sam tražio od njih, moji su igrači napravili. Uključujući ono najvažnije. Da se nakon utakmice svaki od njih pred zrcalom pa i jedan drugoga mogu pogledati u oči jer su dali ama baš sve od sebe. I tako je i bilo. Upravo su to napravili. Sad to moramo ponoviti, ali i pobijediti jer nam nakon dva poraza: treba pobjeda. Kažem, neću više pričati o izvedbi koja je sjajna, a ostaneš bez bodova kao u prošlom kolu. Sigurno smo zaslužili više, ali to je sport. I sad hoćemo pobijedit

Najavio je promjene u sastavu protiv Varaždina, ali ističe da ne očekujemo drastične promjene u sastavu.

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Igrat će neki drugi koji će pokazati da i oni zaslužuju mjesto u prvih 11. Ponavljam, Varaždin nam je bitan ne samo zbog tri boda nego kao najbolji mogući uvod koji želimo prije finala kupa. Neće biti prevelikih rotacija u momčadi.

Na konferenciji za medije usporedili su utakmicu Rijeke i Dinama s onom između PSG-a i Borussije Dortmund.

- PSG je pogodio pet stativa i prečki pa je ispao. Jasna mi je paralela s našom posljednjom utakmicom. Navijač sam Reala i drago mi je da su prošli pa makar se pričalo o svemu i svačemu nakon utakmice. Ali i ta sreća… Ni ona ne nagradi bez veze. No nekad zaista ne pobijedi bolji. To je jednostavno tako.

Rijeka: Željko Sopić i Ivan Smolčić na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pohvalio je i Luku Modrića.

- Slažem se, nema više riječi kojima se može pisati ovo što radi Luka Modrić. U tim godinama, na toj razini, čovjek uđe i promijeni utakmicu. I onaj sprint od 75 metara. Ma to je više nevjerojatno. Maestro - zaključio je trener Rijeke.