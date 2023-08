Sopić: Gledam dno tablice, a ne vrh. Biščan: Bit će nam i dalje teško, daleko smo od standarda

Dinamo i Gorica odigrali su bez golova na Maksimiru u trećem kolu nove HNL sezone. Dinamo je u utakmicu ušao nakon odlične tri utakmice, dvije protiv Astane i ligaškom pobjedom protiv Istre. Gorica je u prva dva kola upisala pobjedu i remi i nalazila se u jako dobroj situaciji.

Nakon utakmice zadovoljnije je trener Gorice Željko Sopić.

- Uzeli smo bod na Maksimiru, mislim da su se igrači držali plana igre, pokušali smo Dinamo držati u formaciji 4-1-4-1. Nismo htjeli dati Mišiću da okreće strane. On je najvažniji igrač Dinama, to smo uspjeli. Imali smo sreće, a kad Dinamo izvadi "tešku artiljeriju" nije lagano. Ne sjećam se kada je Gorica imala ovakva dva zicera na Maksimiru.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako ste doživjeli obrane Banića?

- Ako želite na Maksimiru uzeti morate bod imati tri stvari. Golman mora imati svoj dan, Dinamo ne smije biti raspoložen i morate imate sreće. Mi smo danas imali sve. Mi smo i prije ove utakmice imali više bodova od Dinama, ali to je statistika. Najvažnije ostati na zemlji. Ne gledam previše gore, već gledam dno ljestvice. Želimo se odvojiti od tog donjeg doma, izbjeći opasnu zonu. Nije lako igrati protiv Dinama.

Odgođena vam je utakmica s Rijekom sljedećeg tjedna...

- Meni ništa u životu ne paše, iskreno. Nitko me nije ništa pitao. Pravilo je da se može odgoditi utakmica. To je kao kad vam policija pošalje kaznu. Igrat ćemo dvije prijateljske utakmice, pripremiti se za Osijek koji je za 14 dana. Moji igrači sada, ma pola njih vjerojatno sad ne može stajati. Ali ako želite nadoknaditi manjak kvalitete u odnosu na Dinamo, morati se boriti i puno trčati. I to smo radili. Zadovoljan sam, ne vidi se na meni, ne smijem se, ali sam zadovoljan.

Igor Biščan u prva tri kola osvojio je tek četiri boda...

- Nisam zadovoljan, naravno da nisam. Očekivali smo pobjedu. Nismo napravili dosta u prvom poluvremenu, bili smo jalovi i sterilni, bez prave energije. I u prvom dijelu propustili bilo šta ozbiljno napraviti. U nastavku smo bili bolji, pokušali smo sve, imali šanse, ali lopta nije htjela u gol. Put u Astanu pa i ovaj ritam je ostavio traga na energiji i svježini, kao da je igračima bilo teško, nismo imali pravu energiju za dobiti ovakvu Goricu. Čestitam im, bili su čvrsti i organizirani, na kraju zaslužili taj bod.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Opet se vidjelo koliko je Dinamo bolji s Ivanušecom? Jel vas plaši kako će to izgledati bez njega, bliži se i njegov odlazak...

- Sigurno da puno ovisimo o njemu, ali i o još nekim igračima. Trenutno nije pametno donositi zaključke, ali treba pričekati kako će Kaneko izgledati kroz neko vrijeme, ali Luka će nam faliti. Puno ofenzivnog potencijala otpada na njega. Vidjeli smo u nastavku koliko je svima lakše igrati uz njega, koliko smo opasniji. Neću izdvajati pojedince, ali bili smo u prvom dijelu neodlučni, nedostajalo je energije. Nije ovo jednostavan ritam, pogotovo zbog tih putovanja...

Dinamo je u prva tri kola dohvatio tek četiri boda. Premalo...

- Nije nimalo dobro, nismo to očekivali, ali je tako kako je. To je realnost, od mogućih devet imamo samo četiri boda, daleko od Dinamovih standarda. Platili smo cijenu tog ritma, posebno danas, bit će nam i dalje teško. Sigurno da nam možda nedostaje koji igrač da ovakve utakmice lakše rješavamo, da se ne moramo trošiti maksimalno.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Riječ dvije o AEK-u?

- Gledao sam ih, jako ozbiljna momčad. Iskusni su, nisu bez razloga osvojili duplu krunu u Grčkoj pored Olympiacosa, PAOK-a i Panathinaikosa. Čvrsti su i jako nezgodni, čekaju nas dvije jako teške utakmice - završio je Bišćan.