Sopić: Imamo dovoljno pljuvača reprezentacije i četiri milijuna izbornika. Moj stav nije važan

Željko Sopić najavio je da će prvi dio priprema njegove momčadi biti odrađen u Rijeci do 8. srpnja, a nakon toga idu u Austriju na deset dana. U europske izazove Riječani kreću 25. srpnja s gostovanjem protiv mađarskog Paksija ili rumunjskog Corvinula. Trener Riječana održao je press konferenciju povodom početka priprema.

- Što se tiče plana priprema, predviđeno je da radimo do 8. srpnja u Rijeci, a nakon toga odlazimo u Schladming u Austriju gdje ćemo odigrati četiri prijateljske utakmice. U Rijeku se vraćamo 18. srpnja, pošto prvu utakmicu Europske lige igramo 25. srpnja, u četvrtak, pet tjedana od danas. Planiramo dvije utakmice odigrati u Rijeci i četiri na pripremama, znači šest prijateljskih.

Na čemu ćete raditi u prvim dužim pripremama u Rijeci?

- Imamo više vremena, pa ćemo moći uigrati B varijantu. Ovo što smo prethodnih šest ili devet mjeseci jahali po nekim stvarima morat ćemo dovesti do većeg nivoa. Dignut ćemo fizičku spremu, nadam se da ćemo se vrlo brzo ekipirati. Nekim igračima smo dali par dana više slobodno, pošto su igrali za svoje matične reprezenteacije i oni će se priključiti 25. srpnja. Imamo dva reprezentativca na Euru (Marko Pjaca i Marco Pašalić) i vidjet ćemo kako će to završiti, kad će doći, jer oni isto jednostavno zahtijevaju nakon Eura da im damo 10-15 dana da se odmore, tako da ćemo se malo kasnije ekipirati.

Ostali ste bez kapetana Labrovića?

- Naš kapetan Labrović je napravio jako dobar transfer u Augsburg. Čestitao sam mu odmah kad se to dogodilo. Nakon tri godine ovdje ušao je u zadnju godinu ugovora i mislim da je zaslužio taj transfer, a i Rijeka je zaradila lijep novac (2,5 milijuna eura). Sretno mu dalje u karijeri.

Očekuje se dolazak novog golmana?

- Svakako ćemo dovesti golmana koji će se sa Zlomislićem boriti za poziciju jedinice, bez obzira na to tko došao kreće se u pripreme. Tko je bolji branit će, s tim da će Zlomislić imati malu prednost, iako to ne znači da će braniti prvu utakmicu. Mislim da je to sportski i pošteno.

Što je s igračima s posudbe i iz omladinskog pogona?

- Svakako da ćemo krenuti u početak priprema s nekim igračima koji su bili na posudbi. Iskreno rečeno, ja sam te dečke gledao samo na televiziji, nisam ih bio u mogućnosti gledati uživo. Priključit ćemo ih, kao i četiri-pet najtalentiranijih juniora. Kako će stvari odmicati tako ćemo i smanjijvati kadar, jer mislim da nema smisla imati 26-27 igrača. Imamo puno vremena, to je pet tjedana, to će jako brzo proći. Najvažnije je da se dobro spremimo i dobro uigramo.

Koja je optimalna brojka za kadar?

- 24 igrača plus tri golmana. Što se tiče juniora, oni nikad nisu na odmet, niti smetaju. Želim ih testirati dodatno, oni neće ići na posudbe i mislim da će provesti velik dio priprema s nama.

Dolazi Naïs Djouahra?

- Da, doći će Naïs Djouahra, tražio je par dana više. Mislim da su oni sa sezonom završili malo iza nas (Leganes), dolazi na pripreme i bori se za svoje mjesto, isto kao i svi drugi.



Koja je šesta utakmica?

- Pošto u Schladmingu završavamo pripreme s dvije utakmice, htjeli smo da svi dečki dobiju po 90 minuta. Zadnjeg dana (18. srpnja) će biti utakmica sigurno, samo još nije dogovoren protivnik. Dogovorena je utakmica, samo još nije protivnik.

Kako to da ste se odlučili za Schladming?

- S obzirom na protivnike, kvalitetu terena i sve, odlučili smo se tamo pripremati. Neki kapaciteti gdje je Rijeka prije odlazila popunili su se prije vremena. Odlučili smo se za nešto što je bilo jedino pristupačno u tom trenutku i po kvaliteti zadovoljavalo ono što nama treba.

Jeste se vi odmorili?

- Pa vidi se na meni po boji. Odmorio sam se i spremni smo za nove izazove, kako ja, tako i ekipa. Moramo ozbiljno krenuti i ozbiljno raditi i što bolje se spremiti pošto nas očekuje jako naporna sezona. Ako Bog da, po onom što računam, čeka nas od 25. srpnja do početka devetog mjeseca 11 utakmica.

Saznali ste moguće protivnike u Europskoj ligi, što kažete o njima?

- Imamo Paksi koji je bio drugi u Mađarskoj, odnosno osvajač kupa i rumunjski drugoligaš. Znam ime, ali sam ga zaboravio (Corvinul Hunedoare, op.a.). Oni su kao drugoligaš osvojili rumunjski kup. Kad se gleda ždrijeb, postojale su ekipe koje sam htio izbjeći. Npr. Panathinaikos, Maccabi Petah Tikva, Elfsborg, Pafos. Elfsborg je tu u najboljoj situaciji, igraju već 13 kola, u natjecateljskom su ritmu. Ždrijeb nije loš, ali treba vidjeti 25. srpnja kako će izgledati te ekipe i kako će izgledari Rijeka. Imamo sreću da ćemo moći pogledati utakmice tih ekipa jer su u Sloveniji na pripremama. Iskreno rečeno, više ćemo se koncentrirati na nas, jer sad ići gledati i pratiti dvije ekipe mislim da nema smisla. Mislim da će biti dovoljno da pogledamo te dvije utakmice kvalifikacija, a svi ostali materijali su na internetu. Sad se sve utakmice prenose, bilo kakvi turniri, tako da nema tu nekih skrivanja. Bit ćemo spremni za njih.

Rubrika dolasci/odlasci?

- Pregovaramo s nekim igračima. Ovaj Euro je to dosta usporio. Znate kakvi su igrači. Pregovarate, danas traže toliko, a onda na visoki datum cijene padnu. Mislim da je to dosta nizak datum za dolazak velikog broja igrača. Probat ćemo u sljedećih tjedan dana dovesti neke igrače, da nam bude jednostavnije pripremiti se za predstojeće europske utakmice i početak prvenstva. Poučeni iskustvom iz prijašnjih godina, znamo da kapitalci dolaze pred kraj prijelaznog roka.

Pjaca i Pašalić bi vam se mogli vratiti neočekivano rano s obzirom na to da je Hrvatska pred ispadanjem s Europskog prvenstva?

- Znao sam da ćete me to pitati. Hrvatska ima četiri milijuna izbornika, mislim da jedan trener Rijeke nije toliko bitan. Imamo dovoljno pljuvača u Hrvatskoj, što da vam kažem? Imam svoje mišljenje o tome, želim podršku dečkima i to je to.

Na kojim pozicijama biste željeli osvježiti momčad?

- Ako su nam otišli Mitrović i Dilaver, dovest ćemo igrače na toj poziciji. Naravno da moramo dovesti golmana, koji će se boriti sa Zlomislićem za jedinicu. Imamo neke želje, čestitike i pozdrave, ali vidjet ćemo. Razgovaramo i pregovaramo, pa ćemo biti pametniji kroz koji dan.

Pojačanja u stručnom stožeru?

- Vidjet ćemo, zasad je sve u najboljem redu. Prijelazni rok je dug, a znamo od čega živi Rijeka, kao i svi hrvatski klubovi - zaključio je trener Rijeke.