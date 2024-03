Sopić: Imate one aplikacije pa dajte vidite gdje Hodža stoji. Toplak: Sopa, ne trči pred rudo!

Odigrali smo dobru utakmicu, mislim da se dogodila mala nepažnja na početku gdje jednu situaciju nismo očistili kako smo trebali i jednostavno problem je bio komunikacija. Ali kada se sve zbroji i oduzme, mislim da naša pobjeda nije nikada došla u pitanje. Imao je Osijek prilike, nogomet se igra radi prilika. Imali smo i mi nekih 25 udaraca prema golu, ali gledajte. To je tako. Nekad vam uđe, nekad vam ne uđe, rekao je trener Rijeke Željko Sopić nakon velike pobjede 3-0 u derbiju 26. kola HNL-a protiv Osijeka pa dodao:

- I onu prvu utakmicu, kad smo jedva pobijedili 2-1, imali smo 30 udaraca po golu. Osijek je ekipa koja pretendira za Europu i naravno da mora imati nešto. Imao je onu šansu koju smo mi poklonili, plus onu šansu Jurišića. S druge strane, imali su sreće u nekim drugim situacijama, ali to je nogomet.

Sopić objasnio što igra Hodža

Veldin Hodža bio je junak pobjede, dao je hat-trick. Voditeljica MAXSporta Valentina Miletić rekla je da se to ne viđa često od jednog defenzivnog veznog.

- Pa je, Znači, gledajte. Prvo da vam objasnim, pošto vidim da stalno nešto komentirate. Ova Rijeka ne igra s dva defenzivna vezna, igramo 4-1-4-1. To vam je novost. Imaju tamo one aplikacije pa malo gledajte tko kako stoji na terenu i ne znam što. Znači, Hodža je defenzivni vezni ali igra 'osmicu' otkad nema Jankovića i to bih rekao čak da to neloše radi.

- Mi smo ga naveli kao 'osmicu' na grafikama zbog toga što on je - odgovorila je voditeljica uz osmijeh.

- Aha, okej. Ja to ne kužim, ali dobro - rekao je Sopić.

Samir Toplak 'stao na loptu'

Kasnije se na istu temu nadovezao i Samir Toplak, koji je stručni komentator u programu MAXSporta.

- Ja sam to spomenuo jedno deset puta, te 'osmice'. Molim te, Sopa, pogledaj što govorimo i nemoj skakati pred rudo - sa smijehom, kroz šalu, rekao je Toplak.

'Toni Fruk ima ono nešto'

Sopić je u razgovoru dalje nastavio o Fruku koji ima 12 asistencija.

- Toni Fruk je stvarno poseban igrač, jako nam je falio protiv Varaždina, kao i Janković za kojeg se nadam da će nam se ovaj tjedan vratiti. Što se tiče Fruka, znate kad netko ima ono nešto... Teško je to objasniti ljudima koji nisu maksimalno u nogometu, ali to vidite svaki trening, svaki dodir lopte, drugačije od ostalih.

Slijedi Slaven Belupo, jedina momčad koja je uspjela slaviti ove sezone na Rujevici.

- Mislim da u HNL-u svaka utakmica je nova priča. Idemo u Koprivnicu i nadam se da će travnjak biti u dobrom stanju pošto je vegetacija sada malo živnula - zaključio je Sopić.

Razočarani Zoran Zekić

Trener Osijeka Zoran Zekić birao je riječi, ali razočaranje nije mogao sakriti.

- Analizirati svaku situaciju nema smisla, jer smo radili zaista teške gluposti. Najviše me smeta da smo se nakon primljenog pogotka raspali, imali smo na 0-2 još stopostotnu šansu, a nakon toga je Rijeka bila apsolutno dominantna. Nije mi lako to priznati, ni ljudima u klubu ni navijačima, ali bilo je vidljivo zašto se oni bore za prvo mjesto, a mi se borimo za ono što se borimo - rekao je Zekić i nastavio:

- Pričali smo o tome i nakon Dinama, mislimo da nešto igramo, a jako mi je teško sad pričati o tome jer smo se nakon prvog gola raspali. Rijeci smo poklonili sve, a nije lako igrati protiv njih dok vode 2-0. Rijeka je fantastična u tranziciji, osjetili smo to na jako bolan način. Hodža nas je kaznio s tri trenutka, razgovarali smo dosta o tome, znali smo da će oni stvarati prostor i za Marića, nismo to dobro pokrivali. Onda je došlo drugo poluvrijeme i još veća panika.

Osijek se mora dići prije Varaždina

Izmjene na poluvremenu nisu donijele željeni efekt?

- Bilo mi je jasno nakon 7-8 minuta da to neće biti dobro, patili smo, imali smo problema po bokovima, a mi se nismo spuštali ni preko krilnih igrača niti smo lateralno to dobro zatvarali. Probali smo izaći preko Gržana, nije išlo...

Kako podići momčad?

- Svako podizanje ide kroz karakter, a nama nije ovo lagan trenutak. Puno se više očekuje od Osijeka. Ovaj moment nije ugodan, bolan je, možemo sad plakati ili raditi na detaljima, nema nam druge.

Slijedi Varaždin.

- To nam je jako bitna utakmica, jer je jako težak trenutak. Oni igraju jako dobar nogomet, rezultati to na njihovu žalost ne pokazuju, ali kad smo radili analizu utakmice s Rujevice, vidjeli smo da su igrali fantastično i u nekim segmentima bili čak dominantniji od Rijeke.