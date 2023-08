Sopić: Labrović je skoro išao na korner da zabije u Lilleu! To je Rijeka i to je taj naš karakter

Željko Sopić sudjelovao je u pripremi i vođenju odlične utakmice koju je u četvrtak Rijeka odigrala u Lilleu, a danas je i službeno predstavljen kao novi šef riječke struke.

- Ne diraju me često ljudi, ali stvarno sam počašćen na pozivu jer dolazim u jedan od najvećih hrvatskih klubova, što Rijeka sigurno jest. Ovaj grad zaslužuje vrhunske domete, vidjelo se jučer da je Rijeka klub koji se nikoga ne boji i mislim da ćemo tako nastaviti i u budućnosti. Drago mi je da sam se lijepo rastao s ljudima u Gorici, svakog čovjeka sretneš barem dvaput i to mi je važno - počeo je novi trener.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Osvrnuo se na 1-2 u Lilleu:

- Iskreno rečeno, jako sam pozitivno iznenađen kvalitetom igrača i planom igre. Bio sam tamo, sudjelovao sam u dijelovima pripreme, ali bez ijednog odrađenog treninga, takav plan igre protiv jedne ozbiljne momčadi, s budžetom od sto milijuna za igrače godišnje, parirali smo im na dobar, odnosno na jedini mogući način. U četvrtak će biti slična utakmica, ali ovdje dolaze naši ljudi i vidjet ćemo tko je gdje. Maksimalno sam pozitivan. Najvažnije je razmišljati da je sljedeća utakmica u nedjelju.

Na Dinamo bez Dilavera, Bande, Radeljića...?

- Radeljić je istegnuo zadnju ložu i morao je napustiti igru, vjerojatno neće biti spreman za nedjelju, ali vidjet ćemo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Što bi rekao da mu je prije pet dana netko rekao da će biti ovdje i što očekuje od derbija s Dinamom u nedjelju?

- Da mi je netko rekao da ću u nekoj funkciji gledati Rijeku na onom stadionu, rekao bih mu da nije normalan. Što reći, četiri puta smo igrali, a ja sam takav sretnik da tri puta nisam izgubio od Dinama s "nekom Goricom". Vidjet ćemo u nedjelju gdje smo. To je veliki izazov. Kad dolaziš s Rijekom na Maksimir, apetiti su puno veći nego kad dolaziš s Goricom. Hrabro ćemo se postaviti i idemo na Maksimir uzeti bod ili bodove. Jakir je moj prijatelj, nije bitno tko je na kojoj strani. Bit će rotacija, sljedeća utakmica opet je u četvrtak, ali složit ćemo pravu momčad za Dinamo.

Oduševljen je karakterom momčadi koju je naslijedio od svog prijatelja Jakirovića.

- Svakog igrača Rijeke jako dobro poznajem, kad se pripremam za utakmicu naravno da znam protivnika. No jučer smo doletjeli tamo u 14 sati, utakmica je u 20, pričam sa sportskim direktorom Raić-Sudarom i Đalovićem, predočimo si neku ideju, objasniš igračima nešto, dogodi se to što se dogodilo na terenu, i to bez nekog velikog treninga po pitanju discipline i taktičke odgovornosti. Dečki su stvarno ostavili zadnju kap krvi na terenu. Teško je kad izgubiš u zadnjoj minuti, no onda se dogodi raritet, u zadnjem napadu Labrović želi ići na skok, to je mentalitet koji ne možeš uništiti. Zafrkati rukave i u četvrtak... 'Zemlja-zrak'.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tko će vam biti u stožeru?

- Neću sad o imenima, postoje ljudi od povjerenja, no ne bih sad, neke stvari pregovaramo, neki ljudi će već danas biti tu, no sve ću dogovoriti s upravom.

Prijelazni rok?

- A volio bi da dovedemo Messija i Cristiana Ronalda... Otto Barić je govorio da mu uvijek trebaju tri nova igrača. Mi imamo jako dobar kadar, ako bude nekih odlazaka, bit će i dolazaka. U ovom trenutku treba se fokusirati samo na Dinamo, nema šanse da sad netko misli o Lilleu, to trenutačno nisu teme - rekao je novi trener Rijeke.