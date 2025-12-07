Obavijesti

TEŽAK PORAZ

Sopić nakon poraza: Debakl! Ispričavam se svim navijačima, manjka nam ratnika na terenu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Situacija je takva kakva je, ispričavam se navijačima, ali sve moraju napraviti igrači. Svaki navijač koji kupi kartu ima pravo derati se što želi, a kako smo izgledali i bolje nisam ni očekivao, rekao je Sopić

Ogroman poraz Osijeka od Istre u 16. kolu HNL-a. Istra je pregazila momčad Željka Sopića s 5-1, a treneri su komentirali utakmicu na završetku. Željko Sopić se nekoliko puta ispričao navijačima.

- Ovo je debakl koji preuzimam na sebe. Ispričavam se navijačima Osijeka. Realnost te kad tad stigne. Gledajte, ne znam jesmo li bili spremni nakon Varaždina, ali nisam tražio alibi. Bolje da ne komentirao ništa na televiziji. U borbu za ostanak se ide s ratnicima i nama to manjka. Ponovit ću vam nešto. Pa tu je teža situacije nego kada sam bio u Gorici. 

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dvije rane promjene?

- Gubimo i stavili smo igrače da nam pomognu. Nije normalno da Matkovića stavljam nakon devet mjeseci i ispričavam mu se pred kamerama ga moram stavljati tri utakmice za redom, nije normalno da Mikolčić d nakon dva dana treninga mora u igru, da Jugović nakon 3 mjeseca mora igrati 60 minuta. Situacija je takva kakva je, ispričavam se navijačima, ali sve moraju napraviti igrači. Svaki navijač koji kupi kartu ima pravo derati se što želi, a kako smo izgledali i bolje nisam ni očekivao. Mi ćemo iz krize izaći, na muci se poznaju junaci. Čestitam Istri na tri boda i velike isprike navijačima - rekao je Sopić.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

I heroj Prevljak je dao izjave. 

- .Odigrali smo najbolju utakmicu u sezoni, sve nas je išlo, a realno i mene. To je sve zasluga cijele momčadi. Tri gola, dvije asistencije? Pa tu ima i  malo sreće, tri puta su me suigrači pronašli i hvala im na tome. Super smo igrali kao momčad.

Javio se i trener Istre, Oriol Riera.

- Bili smo jako dobri danas. Dečki su vjerovali u to što radimo i danas nas je nagradilo. Moramo nastaviti raditi kao i do sada i jako trenirati. Prva utakmica s pet golova? Ma to je samo broj. Bitno je da nastavimo raditi stvari dobro. Ako u iduću utakmicu na damo 100 posto nismo ništa napravili. Dobro je za klub i igrače i dobro da nastavimo u ovom ritmu. Derbi s rijekom? Danas slavimo, sutra opet na posao. Moramo nastaviti raditi i moramo biti odlični ako želimo igrati protiv Rijeke dobro. Rijeka je na jako visokom nivou i neće nam biti lako. Sutra se vraćamo na posao - rekao je.

Komentari 10
