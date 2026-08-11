Sopić nakon poraza: Ovo je prvi put u karijeri da sam ponosan

Nogometaši Kauno Žalgirisa izgubili su u uzvratnoj utakmici 3. pretkola protiv Dinama. Gosti su slavili 2-1. Trener domaće momčadi Željko Sopić nije uspio naći recept protiv zagrebačke momčadi koja je na gostovanje stigla s prednošću od 5-0 s Maksimira.

Unatoč porazu pred domaćom publikom u uzvrat, Sopić je ostao optimističan i od natjecanja se oprostio uzdignute glave. Kauno Žalgiris osigurao je nastup u Konferencijskoj ligi.

- Zadovoljan sam kako smo bili hrabri, danas sam ponosan na svoju momčad, iako smo izgubili. Ovo je, valjda, prvi put u mojoj karijeri da sam ponosan na momčad, a da smo izgubili. Dinamo je moja prva i posljednja ljubav, nije mi bilo lako igrati protiv Dinama. Ja sam iz Zagreba, a i radio sam u klubu, znam sve pjesme Bad Blue Boysa. No, ja sam sad trener Kauno Žalgirisa, pa sam radio sve što sam mogao da danas ostvarimo pozitivan rezultat. Na kraju to nismo uspjeli, Dinamo je zabio lijep gol, a mi smo samo jednom zabili nakon isključenja. Mi moramo ovaj momentum iskoristiti za budućnost, pred nama je vrlo gust raspored - rekao je nakon utakmice.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Osvrnuo se na nastup pred domaćom publikom.

- Da, konačno smo igrali na našem stadionu, atmosfera je bila sjajna. Ovakve momčadi u Litvi možete gledati samo na televiziji ili u inozemstvu. Naravno, bilo nam je lakše nakon isključenja, ali bili smo jako hrabri. Da sam možda donio neke druge odluke tijekom utakmice, možda bismo bili bliže drugom golu. No, nije lako rješavati sve ove probleme koji bi mogli nastati u ovako gustom rasporedu. Uvijek gledam koje je najbolje rješenje za moju momčad, ovog puta to je bilo da ostanemo zdravi, jer nam sad slijede bitnije utakmice.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Sopić i njegova momčad nakon utakmica protiv Dinama izvukli su i neke lekcije.

- To da se moramo naučiti igrati pred bučnom atmosferom, kakva je bila u Zagrebu, a u Istanbulu protiv Bešiktaša bit će još i žešća. Jako sam sretan što se nitko nije ozlijedio, barem se nadam da nije. Igrači poput Debeljuha, Fiolića i Kalika imat će novih sedam dana za vraćanje u formu. To su neki problemi s kojima se mučimo, a nemamo ni previše vremena za sve. Što se tiče Kauno Žalgirisa i litavskog nogometa, mi još uvijek gradimo klub i cijelu ligu, a sa svakom utakmicom ovakvog značaja doći će sve više navijača. No, za to se moramo boriti kao što smo se borili danas - objasnio je.

Sljedeći protivnik im je najvjerojatnije turski Bešiktaš, a Sopić je na njemu karakterističan način opisao taj susret.

- Objasnit ću vam to na košarkaški način, oni su za nas Chicago Bullsi. Imaju tisuće vatrenih navijača, ali ja sam sretan što mogu biti dio takve utakmice. To nije velika utakmica samo za ovaj klub, nego i za mene kao trenera, najveća u mojoj karijeri. Možemo li usporediti Bešiktaš i Dinamo? Dinamo nikad neće moći dovesti igrača kao što je Bešiktaš doveo Trossarda iz Arsenala, mislim da sam time sve rekao - zaključio je.

