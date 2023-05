Sopić nakon spasa Gorice: U to smo vjerovali ja, moja žena, zec i pas. Premije nisu upitne...

Gorici je bod bio potreban u 35. kolu HNL-a za ostanak u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Momčad Željka Sopića ipak je nadmašila potrebe i deklasirala Varaždin 5-2, pri čemu su gosti ostali bez šansi za Top 4 i kvalifikacija za europsko natjecanje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sopić je nakon utakmice došao na konferenciju za medije s papirićem u rukama na kojem je pisalo: "Ne boj se saznanja da nisi uspio, već da nisi probao, ostat ćemo u ligi i amen!"

Zatim je otkrio pozadinu ovog natpisa. Sopić tvrdi da je tu rečenicu napisao još 1. prosinca prošle godine, kada je preuzeo Goricu.

- Napravili smo tada grupu zvanu ostanak u ligi, uz riječi tko preživi, pričat će. Vjerojatno su tada u to vjerovali moja žena, djeca, pas, zec i ja. Pogotovo kada smo utakmicu s Lokomotivom dočekali s manjkom od 11 bodova - rekao je Sopić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rivali punili želudce, Gorica trenirala

Sopić je istaknuo kako je momčad neumorno trenirala dok su ostali klubovi uživali u zimskim blagdanima.

- Ovo je uspjeh igrača i svih ljudi u klubu, no nakon ove pobjede 300 tona uglavnom pada s mojih leđa. Emocije su pomiješane, nijedan igrač još nije svjestan što smo napravili. Dok su drugi imali od sedam do devet dana slobodno, mi smo trenirali za Badnjak i Novu godinu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Očekuju se i premije

Predsjednik Nenad Črnko obećao je premije za ostanak u ligi...

- Obećao je duple premije ili duplo od nečega. Vidjet ćemo koliko. Ništa to nije upitno jer su igrači pokazali srce, borbenost i pripadnost klubu. To se danas rijetko sreće. Svakom od prvog do zadnjeg čestitam. Ostaje nam otići Dinamu u Maksimir, čestitati mu na naslovu, a na terenu napraviti sve za pobjedu. Energija jest stvar koja okreće priču, ali taktika, disciplina, plan, to sve treba skupiti i onda igrati kad zaostaješ 10 bodova za devetim mjestom.

Strateg Gorice pohvalio je karakter momčadi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Toliko sam ponosan na igrače i njihov karakter. Možda nisu najbolji, ali su najkarakterniji, nema i nije bilo odustajanja. Kad bolje razmislim, protiv Lokomotive 28 udaraca, protiv Istre 26. Pa to nije statistika Dinama, nego nas koji se borimo za ostanak - zaključio je Sopić.

