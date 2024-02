Sopić: Nekad radite kao crnac i nemate uspjeha, a nekad kao šalabajzer pa imate uspjeha...

Rijeka kao lider prvenstva ide u goste (nedjelja, 17.10 sati) Gorici, koja ne zna za pobjedu u HNL-u posljednjih šest utakmica, uključujući i onu zaostalog 4. kola koju je s Riječanima odigrala 24. siječnja.

Gorica - Rijeka 2-3 (sažetak)

Nogometaši Željka Sopića, koji se vraća u Goricu koju je vodio još na početku ove sezone, pobijedili su u zadnje četiri utakmice i u dobroj formi idu na gostovanje, unatoč ozljedama nekih važnih igrača.

- Bez obzira na loše rezultate Gorice, iskreno mislim da je to jedna jako dobra momčad, momčad koja će se boriti za vrh ljestvice do kraja prvenstva. Dobro su vođeni, a tako vam je to u životu. Nekad radite kao crnac i nemate uspjeha, a nekad kao šalabajzer pa imate uspjeha. Ušli su u crnu rupu, a s druge strane mi imamo nekih svojih unutarnjih problema, ali nadam se da će oni koji istrče ostaviti zadnji atom snage u Gorici.

Sopić o ozljedama: Nadam se da će se popraviti...

U odgođenoj utakmici četvrtog kola Rijeka je pobijedila 3-2, kao i u prvoj ovosezonskoj utakmici ovih kluba 29. listopada, kada su Riječani slavili 1-0 na Rujevici.

Sopićev sastav trenutačno muku muči s ozljedama.

- Nadam se da će se krvna slika momčadi popraviti na bolje do utakmice, ali nisam prevelik optimist. Ako od svih upitnih igrača osposobimo jednog bit ćemo zadovoljni. Velika je vjerojatnost da će dosta njih biti spremno za domaću utakmicu s Lokomotivom. Sada su šanse jako male.

Trenutačno najbolje šanse za oporavak ima Niko Janković.

- Janković je u situaciji 50/50 da će igrati, ostali 80 posto da neće i 20 da hoće. Povratak Čabraje? Imao je ozljedu zadnje lože, dogodila mu se potom reruptura i ostao je ožiljak. Nisam liječnik i teško mi je odgovoriti na to pitanje. Čabraja lagano trči, ali konstantno ima osjet boli. Ako krene u jači trening mogli bi ga izgubiti do kraja sezone. Prognoze su nezahvalne", rekao je Sopić.