RIJEKA - Veznjak Rijeke Niko Janković (22) zabio je u nedjelju penal Istri u derbiju "della Učka" na Rujevici (3-0), i to ozlijeđen pa tražio zamjenu u 37. minuti. Trener Željko Sopić komentirao je to u svom stilu: "Riječ je o paralizi, dobio je jak udarac koljenom u butni mišić i... Jednostavno je on onda odlučio da je jako dobro da pukne penal punom u ćošak, to je baš onak... Za pohvalit."