Sopić: Oni imaju 'rumunjskog Petkovića'. Ali idemo po prolaz

Pred Rijekom je susret 2. pretkola Europske lige. Riječki suparnik u četvrtak 25. srpnja je rumunjski Corvinul iz Hunedoare, drugoligaš koji nije u prvoj ligi samo zbog pravila rumunjske lige. Kako je trener Rijeke Željko Sopić rekao još prije koji dan, Corvinul nije dio prvoligaškog društva jer nema privatne vlasnike.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:07 Željko Sopić u prvom redu Zigmanove revije | Video: 24sata/pixsell

Da ima, bio bi stabilan prvoligaš, stoga ne treba čuditi što je riječki strateg dvoboju s Rumunjima pristupio vrlo oprezno.

- Čitam u našim novinama kako je ovo lagana utakmica. Ja mislim da to baš nije tako. Corvinul je drugoligaš samo radi njihovih suludih pravila i privatnom vlasništvu klubova prvoligaša. Čeka nas jedna zahtjevna utakmica, ali nemamo se što lagati, idemo tamo osigurati prolazak. Ako ne u jednoj onda u dvije utakmice jer: samo se to broji. Imamo nekih problema sa sastavom, ali nadam se da će se situacija popraviti, a sigurno je da će na teren istrčati samo 11 spremnih - rekao je trener Riječana.

Selahi u treningu, Goda ozlijeđen

Prisutne novinare zanimala je kakva je situacija s Lindonom Selahijem.

- Selahi trenira i nije upitan. Najveći problem smo imali sa Smolčićem i Frukom koji su bili van trenažnog procesa zadnjih 7-8 dana. Naš problem je odluka koji će od igrača koji nisu stalno participirali u trenažnom procesu započeti utakmicu u četvrtak. A to sigurno neće biti svi takvi igrači. Jer realno gledajući veliki broj utakmica pred nama i s obzirom na širinu kadra: svaki igrač nam je bitan. Mi Hrvati mislimo da smo najljepši, najbolji i najzgodniji, ali ipak se prolaz u Europi gleda kroz dvije utakmice, a za to i za naredne utakmice prije svega nam trebaju zdravi igrači.

Sopić je nastavio rekavši kako je na pripremama Rijeka imala manjih problema s ozljedama.

- Imali smo problema na pripremama s manjim ozljedama, a od prvog dana priprema imamo veliki problem s pozicijom lijevog beka na kojoj nam je ostao samo Čabraja jer Goda još uvijek ne trenira, niti znamo kad će početi. Svi mi treneri volimo njurgati, na kraju se sve iskristalizira, tko koliko može. Ja se nadam da će igrači koji su propustili dio priprema što prije doći u formu da nam mogu pomoći. Već u uzvratu protiv Corvinula.

Rumunji imaju svojeg "Petkovića"

U klub je prije par dana iz Dinama stigao krilni napadač Gabrijel Rukavina.

- Rukavina je s Dinamom prošao prvih sedam dana priprema, nakon toga trenirao je individualno i naravno da će mu trebati još vremena kako bi došao na razinu onih koji su prošli cijele pripreme.

Prošle sezone je naslov pobjegao za dlaku. Koliko je Rijeka drugačija u odnosu na lani?

- Promijenili smo neke stvari u našoj igri, vidjet će se već u Rumunjskoj. Da ne ulazim u detalje, po pitanju obrane npr. Mislim da smo u odnosu na prošlu godinu poletniji i mlađi, nekako ‘gladniji’ dokazivanja, ali fali nam malo iskustva. No tako je, kako je. Ne žalim se ni na što. Maksimalno vjerujem u moje dečke, mislim da su spremni proći ovu prvu prepreku, dobro smo se pripremili i to ćemo i pokazati već u Rumunjskoj.

Kome je Corvinul najsličniji po stilu iz HNL-a?

- Teško je raditi takve usporedbe. Imaju jako dobrog prvog napadača koji malo podsjeća na Petkovića, voli se spustiti po loptu. Imaju brza krila, iskusnog kapetana na lijevom beku koji je jako dobar igrač. Zapravo je to jedna jako dobro ekipa koja ti može stvoriti jako puno problema ako joj dozvoliš da se razmaše u kontri i polukontri. Ali s druge strane, mi se tamo odmah moramo postaviti dominantno, držati loptu u svom posjedu i realizirati prigode koje ćemo stvoriti.

Zna se tko će braniti u Rumunjskoj

Hoće li u Rijeku stići neki novi lijevi bek? Bruna Goda još neko vrijeme neće biti dostupan.

- Ma pričamo mi u klubu o mnogim pozicijama, ali realno… Nizak je datum. Ima nekih imena, ali nema smisla da sad nešto hvatamo ‘u mraku’ jer svi bogati klubovi koji puštaju ozbiljnije igrače, one koji bi bili pojačanja, to kreće negdje tamo od 15. kolovoza. Možemo mi sad dovesti nekoga, ali to bi bilo samo ono - da pokrpamo. A ja maksimalno vjerujem ovom kadru. Lijevo imamo Čabraju, desno ‘Smolu‘ i Bogojevića s tim da ‘Bogi‘ može i na lijevog beka ako bude trebalo. Za sad ćemo se pokrpati s postojećim kadrom, a pratimo tržište no ne nekoga da bude samo ‘jedan od’ nego hoćemo igrače koji će nam donijeti novu kvalitetu.

Tko će braniti u Rumunjskoj?

- Ostalo je Zlomislićevih 51-49 pred Posavcem, on će braniti u Rumunjskoj, ‘Zloma‘ zaslužuje naš pun respekt i podršku, a sve ostalo je na njemu.