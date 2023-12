Sopić: Pjaca je igrao nespreman i nemamo ljevaka! Derbi? Ne zanima me, neka pobjedi bolji

Rijeka i Rudeš godinu će zaključiti subotnjim okršajem od 17 sati, u kolu kojim se otvara treći prvenstveni krug. Rijeka ulazi sa željom da se iskupi za šokantan domaći poraz od Slavena 4-2.

- U Rudešu sam proveo tri godine i emotivna mi je utakmica. Igrom protiv Hajduka i Dinama u gostima pokazali su da ih treba ozbiljno shvatiti i respektirati, bez obzira na tablicu, inače bi moglo biti problema. Vraćaju nam se neki kartonirani igrači i vjerujem da ćemo biti homogeniji i pobijediti - počeo je trener Željko Sopić.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa ... Sažetak Rijeka-Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Može li se Rudeš spasiti?

- Teško je to govoriti. Dovoljno su pametni ljudi da se mogu podići i odrediti što i kako dalje, ja nemam uvid što se događa u svlačionici. Previše su trenera i igrača izrotirali da bi napravili ozbiljniji pomak, a velika je razlika između druge i prve lige.

Stalno se vraćao na poraz od Slavena.

Janković i Smolčić vraćaju se u sastav Rijeke

- Svi treneri analiziraju utakmicu i kad pobijedite i kad izgubite. Znamo zašto smo otvorili toliko prostora Slavenu, bilo je stvarno loše, ali i rijetko ćete iz četiri udarca u okvir dobiti četiri gola, no bila je to takva utakmica. Sad nam se vraćaju Janković i Smočić, a Pjaca će biti na višem nivou. Prošlu je utakmicu počeo, iako nije bio sasvim spreman, ali procijenili smo, s obzirom na njegovo stanje i vremenske uvjete, da je bolje da se zagrije pa odigra koliko izdrži. I nisam nezadovoljan kako je igrao nakon mjesec dana pauze. No podbacili smo, i igrači i ja, bila je to jako loša utakmica, ali ako ćete nakon svake pobjede dizati u nebesa, a nakon svakog poraza padati u depresiju, niste baš neki sportaš - rekao je pa dodao:

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

- Meni će uvijek moji igrači biti kraljevi i uvijek je trener kriv. Kad pobijedite, igrači su zaslužni, kad izgubite, sam legneš i more te čudne brige, tu noć, možda i drugu... Kad se izgubi, može se pričati i o taktici i o svemu, ali nakon analize, koja je neobično dugo trajala, svi su svjesni gdje su griješili. Može se dogoditi takva utakmica, stvarno smo bili loši, ali imali smo 16 udaraca, nije to tako loše, a Slaven je iz četiri udarca zabio četiri gola, no nema tu sreća-nesreća, to je sport. Karakteristika ove Rijeke je da stvara velik broj šansi, a nekad šteka realizacija. Ili možemo reći da su protivnički golmani na vrhunskom nivou.

Sopić: Rijeka nije ista bez petorice igrača

i ja očekujem tri boda ali neće pasti s neba, pripremit ćemo se igrači se vraćaju neki bit ćemo pravi ispraviti greške, agresivnost i kreacija donijeti tri boda nema tu velike formule.

Možete li biti zadovoljni godinom?

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Možemo. Iz perspektive navijača, naravno da očekivanja rastu kad imate niz nepobjedivosti, navijači bi htjeli da nikad ne izgubimo, ja bih prvi to htio, ali nije uvijek kako bismo htjeli. Nekad je protivnik bolji, sretniji, nekad nije vaš dan, a tko god je u nogometu, shvatit će da nije Rijeka ista bez petorice igrača. I većim klubovima je tako. Možda bi da je Fruk rano zabio bilo drugačije, ali nemate se što pravdati, prijatelju Ferenčini čestitao sam na pobjedi i to je to.

Ima li novosti oko Selahijeva statusa, vraća li se u momčad?

Galešić i Hodža u 380 dana imali 7-10 slobodnih

- Nadam se da će biti pozitivan ishod, ali trenutačno ne igra. Predsjednik je s njim razgovarao, ako bude u sastavu, znači da su se dogovorili, ako ne bude, nisu. Problem nam je i što se Čabraja ozlijedio i neće ga biti mjesec dana, a Goda je u nekom terapijskom procesu, trči vani, ali rame ne bi izdržalo duel pa ćemo ovu utakmicu odigrati bez klasičnog lijevog beka.

Hoćete li igrati s trojicom otraga?

- Ne, neću, trebate trenirati ono što igrate. Prošla je utakmica bila drugačija, krenuli smo va banque, nismo to pripremili puno, ali gubiš 2-0, ozlijedio se Čabraja, a jedini ljevak na klupi ostao je Radeljić. Možemo razgovarati je li to bio dobar ili loš potez, ali pokušat ćemo igrati na isti način kao cijele sezone, a netko će pokrpati tu poziciju. To bi mogao biti i Smolčić, koji prošli put nije bio u kadru zbog kartona.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kakav je plan za odmor i pripreme?

- Trenirat ćemo u nedjelju i ponedjeljak, a onda od utorka do 2. siječnja momci će imati sedam dana totalnog odmora pa sedam dana raditi po planu i programu kondicijskog i rehabilitacijskog trenera. Najvažnije je da igrači odmore malo glavu, budu s obiteljima, a neki poput Galešića i Hodže u zadnjih 380 dana imali su 7-10 slobodnih dana. Nije umor samo fizički, nekad je i psihički. Imat ćemo samo tri tjedna do prve utakmice i kamo god išli, tipa Turske ili Portugala, gubimo do dva dana na putovanje, što je previše. Mislim da ćemo dvije utakmice organizirati i otići nekamo na 4-5 dana jer već 24. siječnja čeka nas Gorica, pa četiri dana kasnije Hajduk.

Petrovič: Nisam igrao četiri mjeseca

Kako će završiti derbi Dinama i Hajduka?

- Navijač sam Dinama, ali ne zanima me, neka pobijedi tko bude bolji, ja razmišljam o Rijeci.

Dejan Petrovič vratio se u sastav nakon ozljede i rekao je:

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

- Idemo popraviti dojam od prošle utakmice i završiti godinu kako treba. Četiri mjeseca nisam igrao, vraćam se polako, zaredale su mi se dvije teške ozljede, ali nakon svakog treninga i svake utakmice je lakše. protiv Slavena je bio loš dan, sve naopako, ali nema smisla gubiti riječi na tu utakmicu, fokus je na Rudeš. Polusezona nam je bila super, taj jedan poraz smo preboljeli i idemo dalje. Gledao sam utakmice s tribine, vidiš i protivnike i svoju ekipu, u skoro svakoj smo utakmici bili na top nivou, a liga je jaka, svatko može dobiti svakoga, i Dinamo je ispod nivoa iz prošlih godina, ali opasan je i dići će se u drugom dijelu. Posebno će mi u sjećanju ostati susret s Lilleom, produžetak i top utakmica s top suparnikom. Nama nedostaje da i kad igramo lošije, znamo izvući rezultat, kao što radi Hajduk. Neke smo utakmice kiksali. Selahi je igrao dobro, ali imamo kvalitetu i širinu da ga nadoknadimo. Koga nema, bez njega se mora. HNL je baš kako sam očekivao jer pratio sam je i prije dolaska. Slična je austrijskoj ligi, tamo samo Salzburg malo odskače. Utakmice poput ove s Rudešom možda su i najteže jer skoro ništa ne možete dobiti, svi očekuju tri boda, a to je pritisak. No, kad si u velikom klubu, na to smo navikli. Nadam se da ću biti zdrav i pravi nakon zime. Slovenija se plasirala na veliko natjecanje, skupina je teška, a ja se nadam prvo dobroj polusezoni s Rijekom pa možda i odlasku na Euro. Bio sam u reprezentaciji i ranije.

Odgovorio je i o životu u Rijeci te svojem prezimenu:

- Grad i ljudi su odlični i samo je ta ozljeda bila problem. A Petrovič je slovensko prezime, koliko znamo, slovenskih korijena. Mamina strana obitelji je iz Hrvatske, ali to nema veze s prezimenom.