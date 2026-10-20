Sopić s Kauno Žalgirisom stigao samo korak do naslova prvaka

Sjajne stvari radi hrvatski nogometni stručnjak Željko Sopić u Litvi. On je sa svojim Kauno Žalgirisom, prvoplasiranom momčadi litavskog prvenstva pobijedio Suduvu u gostima u 29. susretu litavske lige i stigao na korak do naslova.

Pogodak odluke zabio je Renan Oliveira u trećoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela. Sopićeva momčad ovom se pobjedom odvojila na četiri boda prednosti ispred Žalgirisa iz Vilniusa i Suduve koji imaju po 50.

Također Kauno Žalgiris ima i utakmicu manje od prvih pratitelja Tako da su Sopićevoj momčadi do kraja ostala tri susreta, odnosno tri meč-lopte da osigura naslov prvaka. Prvu sljedeću utakmicu Kauno igra u ponedjeljak, 26. listopada protiv Žalgirisa iz Vilniusa, svog prvog pratitelja, te bi pobjedom u tom susretu i matematički osigurali naslov prvaka.

Sopić je klupu litavskog kluba preuzeo krajem lipnja i već ga vodio do dva velika uspjeha. Nešto više od tjedan dana osvojio je litavski kup pobjedom 3-0 u finalu protiv drugoligaša Minije te je uveo momčad u grupnu fazu Konferencijske lige gdje je u prvom kolu upisao poraz od engleskog Brightona, po mnogima prvog favorita natjecanja.