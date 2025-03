Sopić: Želi li se Hajduk boriti za naslov, moraju zapaliti svijeću da Marko Livaja ostane zdrav

U ovo vrijeme, prije godinu dana, Rijeka je pod vodstvom Željka Sopića bila na vrhu HNL-a s velikim šansama za naslov prvaka, ali sve je prokockala u posljednjih nekoliko kola. Sopić je poveo momčad i u novu sezonu, bio je bez poraza, ali pomalo bizarno, čelnici su ga smijenili nakon što je održao presicu uoči europske utakmice protiv Elfsborga.

Pokretanje videa... 01:07 Slavlje igrača Hajduka s navijačima | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Naslijedio ga je Radomir Đalović koji je nastavio njegovim stopama. Svi igrači u Rijeci su na prodaju, moraju tako funkcionirati kako bi klub stabilno funkcionirao, ali uvijek su konkurentni u prvenstvu pa tako i ove sezone. Imaju bod manje od Hajduka 11 kola prije kraja, a baš u nedjelju im Splićani dolaze na Rujevicu.

Zagreb: Susret Dinama i Rijeke u prvoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tu utakmicu će s velikim zanimanjem pratiti i Željko Sopić koji je bez posla otkako je otišao iz Rijeke. Kako smo pisali, uskoro bi mogao preuzeti poljski Widzew Lodz gdje je Mindaugas Nikoličius sportski direktor, a u razgovoru za Dalmatinski portal ovako je najavio Jadranski derbi.

- Mislim da nas čeka vrlo izjednačena utakmica. Hajduk s Livajom ili bez njega nije isti, ali nisam rekao ništa novo. Kada bih pak govorio u postocima, rekao bih 55-45 za Rijeku. Igraju na domaćem terenu gdje su dominantni bez obzira na posljednju utakmicu i remi sa Šibenikom. Ako bilo koja ekipa odnese tri boda u nedjelju na Rujevici, bit će u debeloj prednosti za osvajanje naslova.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Livaja je sve Hajduku. Nije to ništa novo, a koliko se muče bez svog najboljeg igrača, pokazala je utakmica protiv Gorice koju su na jedvite jade srušili (2-1). Desetka 'bilih' zabila je 14 golova i asistirala devet puta u 24 utakmice, nitko nema takav utjecaj na momčad kao on na svoju pa su i u Hajduku svjesni da kapetan mora ostati na najvišoj razini, bez ozljeda, kako bi ostali u igri za naslov prvaka. A Sopić je to slikovito, na svoj način, prikazao.

- Želi li se Hajduk boriti za prvaka, trebaju otići u Sv. Duje i zapaliti svijeću da Marko Livaja bude zdrav.

Bivši trener Rijeke spominjao se u kontekstu Osijeka i Dinama, ali tvrdi da nije bilo razgovora.

- Ne, nisam ni s kim razgovarao iz Osijeka i Dinama. Imao sam poziva iz nekih drugih klubova u HNL-u. Rekao sam davnih dana, najviše bih volio naći nešto u Europi. Gledam u tom smjeru i nešto bi se moglo dogoditi