<p>Da, uspjeli smo, Stuttgart je ponovo u Bundesligi. Gdje prema kvaliteti, tradiciji i veličini kluba svakako i pripada, kaže <strong>Borna Sosa </strong>(22).</p><p>Hrvatski nogometaš u dvije je sezone njemačkog nogometa doživio puno uspona i padova. <strong>Stuttgart </strong>je prošle godine ispao iz Bundeslige, no ove se sezone vratio u elitni rang njemačkog nogometa. Bez obzira na poraz (3-1) iz posljednjeg kola od <strong>Darmstadta</strong>, 'švabe' su ponovo u Bundesligi.</p><p>- Zaslužili smo Bundesligu. Malo mi je žao što taj uspjeh nisu mogli i navijači s nama proslaviti na tribinama, sigurno da bi sve bilo puno drugačije. No, i ovako ih se ispred stadiona okupilo 10-ak tisuća, oni su slavili dugo u noć - priča <strong>Borna Sosa</strong>, pa dodaje:</p><p>- Znate, već smo se valjda svi skupa navikli i na te prazne tribine. Na početku nam je to svima bilo čudno, ali čovjek se poslije pet-šest utakmica navikne. I sada su mi ti dvoboji pred praznim tribinama bili nešto sasvim normalno.</p><p>Hrvatski reprezentativac do 21 godine ove je sezone skupio 13 službenih nastupa za <strong>Stuttgart</strong>. Je li i sam očekivao više?</p><p>- Pa vjerojatno jesam, ali cijela 2020. godina je bila prilično čudna. Bilo je tu ozljeda (teški potres mozga, na kraju sezone i problemi s koljenom), pa i ta korona, najbolje je sve skupa što prije zaboraviti. I pamtiti taj klupski uspjeh, plasman u Bundesligu. </p><p>Kako ste sa svojim suigračima proslavili taj uspjeh?</p><p>- Fešta? Bili smo na svi zajedno na večeri, proslavili taj plasman u Bundesligu, ali i oproštaj <strong>Marija Gomeza</strong> od profesionalne karijere. Ma nas dvojica smo si baš 'kliknuli', na terenu i izvan njega, stvarno smo cijelo vrijeme odlično surađivali. To je definitivno najbolji napadač s kojim sam igrao u karijeri, s njim je baš jednostavno igrati. On je obožavao moje centaršute, čak mi rekao kako takve lopte s bočnih pozicija nije dobivao još od <strong>Bayerna</strong>.</p><p><strong>Borna Sosa</strong> je ove sezone upisao tri asistencije, a moglo ih je biti i više da u njemačkom nogometu nema VAR-a. Naime, još tri puta je asistirao za golove <strong>Gomeza</strong>, ali svi su poništeni poslije video-snimke.</p><p>- To je ono što kažem, nas dvojica smo se baš razumjeli u igri. I da, od njega imam jedan veliki poklon, kući sam ponio Gomezov dres s njegove posljednje službene utakmice u karijeri. Sigurno ću ga uokviriti i staviti negdje na zid. Ma mogu u karijeri dobiti još puno svakavih dresova, ali teško da mi neki može postati draži od tog njegovog s oproštaja od jedne čudesne karijere.</p><p>Kakva je vaša budućnost, <strong>Stuttgart </strong>se vratio u Bundesligu...</p><p>- Uh, tu se još ništa ne zna. Cijela situacija s koronom je pomaknula toliko toga, pa čak i prijelazne rokove diljem Europe. Tko zna što će se sve odvijati ovoga ljeta, no sada mi je u prvom planu odmor. Gdje ću ga provesti? Ma samo u Hrvatskoj, ne idem nigdje drugdje. Ići ću malo u <strong>Dubrovnik</strong>, pa i na Brač, uživat ću s obitelji i djevojkom - završio je <strong>Sosa</strong>. <br/> </p>