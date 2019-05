Sosa zamrznut na klupi, borba za ostanak s Unionom još traje

U prvom susretu doigravanja za plasman u elitni razred njemačkog nogometa Stuttgart i Union Berlin su odigrali 2-2, pa će odluka o tome tko će iduće sezone igrati u Bundesligi biti poznata 27. svibnja u Berlinu.

Stuttgart je dva puta vodio, no gosti su se oba puta vratili, a u samoj završnici su bili i bliži pobjedi.

Domaćin je poveo u 41. minuti golom Christiana Gentnera, no gosti su izjednačili čim su krenuli s centra, a pogodak je zabio Suleiman Abdullahi. Mario Gomez je u 51. minuti doveo Stuttgart u novu prednost, ali je Marvin Friedrich u 68. minuti nakon ubačaja iz kornera sve vratio na početak. Do kraja susreta gosti iz Berlina su imali još dvije sjajne prilike, no Stuttgart je spasio vratar Robert Zieler.

Mladi hrvatski nogometaš Borna Sosa nije nastupio za Stuttgart.

Stuttgart je sezonu zaključio na 16. mjestu Bundeslige, pa je morao u dodatne kvalifikacije, baš kao i Union Berlin koji je osvojio treće mjesto u Bundesligi 2.

Iz elitnog društva direktno su ispali Hannover i Nürnberg, dok su novi prvoligaši Köln i Paderborn.

Köln se vratio u prvu ligu nakon samo jedne drugoligaške sezone, dok se Paderborn vraća u elitu prvi put nakon 2015. godine.