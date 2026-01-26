Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAŠE SJAJNO KRILO

Šoštarić najavio Sloveniju: 'To će biti prava muška utakmica'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Šoštarić najavio Sloveniju: 'To će biti prava muška utakmica'
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Već par puta sam igrao protiv njih i znam kako je to. Malo se šalimo, pozdravljamo, ali sve to ide sa strane kada krene utakmica koju jedva čekamo, rekao je Mario Šoštarić

Admiral

Hrvatsku u utorak očekuje izrazito važan dvoboj na putu do polufinala Europskog prvenstva. Island i Švicarska su iza nas, a sada slijedi novi težak zadatak - Slovenija. Susjedi su izrazito motivirani i očekuje nas jako teška utakmica, a Hrvatska ima asa u rukavu. Mario Šoštarić igrao je za Sloveniju pa prešao pod hrvatski barjak, a za RTL je najavio susret koji počinje u 18 sati.

Pokretanje videa...

Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije 01:05
Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

- Mi smo spremni, čekamo utakmicu pozitivno s puno emocija. Bit će to prava muška utakmica. Na nama je da te emocije držimo u sebi do samog početka utakmice. Želimo donijeti pobjedu cijeloj naciji - rekao je.

Osvrnuo se na Slovence. 

- Već par puta sam igrao protiv njih i znam kako je to. Malo se šalimo, pozdravljamo, ali sve to ide sa strane kada krene utakmica koju jedva čekamo. Mi idemo utakmicu po utakmicu, sve ćemo pošteno odraditi do kraja pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno. Vjerujemo da s dvije pobjede možemo ući u polufinale. Slovenija je prva pa ćemo se onda posvetiti Mađarima - zaključio je Šoštarić.

Šoštarić je na uru zabio 34 gola za Hrvatsku te, od kad je došao, jedan od najkonstantnijih naših rukometaša. Svoju kvalitetu potvrdio je prošle sezone u Ligi prvaka gdje je bio drugi najbolji strijelac, a u nastavku će Hrvatska trebati Šoštarića u najboljem izdanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
NOVA LJUBAV

FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

MALMO - Izbornik Dagur Sigurdsson nakon pobjede razmijenio je nježnosti s tajanstvenom plavušom, a fotograf Pixsella zabilježio je njihove intimne trenutke. Sigurdsson je prije godinu dana priznao kako je prekinuo s djevojkom nakon ranijeg razvoda braka, ali sad ponovno ljubi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026