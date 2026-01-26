Šoštarić najavio Sloveniju: 'To će biti prava muška utakmica'

Hrvatsku u utorak očekuje izrazito važan dvoboj na putu do polufinala Europskog prvenstva. Island i Švicarska su iza nas, a sada slijedi novi težak zadatak - Slovenija. Susjedi su izrazito motivirani i očekuje nas jako teška utakmica, a Hrvatska ima asa u rukavu. Mario Šoštarić igrao je za Sloveniju pa prešao pod hrvatski barjak, a za RTL je najavio susret koji počinje u 18 sati.

- Mi smo spremni, čekamo utakmicu pozitivno s puno emocija. Bit će to prava muška utakmica. Na nama je da te emocije držimo u sebi do samog početka utakmice. Želimo donijeti pobjedu cijeloj naciji - rekao je.

Osvrnuo se na Slovence.

- Već par puta sam igrao protiv njih i znam kako je to. Malo se šalimo, pozdravljamo, ali sve to ide sa strane kada krene utakmica koju jedva čekamo. Mi idemo utakmicu po utakmicu, sve ćemo pošteno odraditi do kraja pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno. Vjerujemo da s dvije pobjede možemo ući u polufinale. Slovenija je prva pa ćemo se onda posvetiti Mađarima - zaključio je Šoštarić.

Šoštarić je na uru zabio 34 gola za Hrvatsku te, od kad je došao, jedan od najkonstantnijih naših rukometaša. Svoju kvalitetu potvrdio je prošle sezone u Ligi prvaka gdje je bio drugi najbolji strijelac, a u nastavku će Hrvatska trebati Šoštarića u najboljem izdanju.