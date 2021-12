Ako nam se već morao dogoditi dogoditi ovakav poraz, barem smo ga pretrpjeli već u prvoj utakmici i to protiv vrlo snažnog protivnika. Pouke smo naučili, a sada ih imamo vremena iskoristiti za ispravljanje pogrešaka.

Hrvatske rukometašice vratile su se na Svjetsko prvenstvo nakon deset godina posta, ali prva utakmica je bila za zaborav. Brazil nas je izdominirao i slavio s 30-25 u prvom kolu.

Glavni adut Hrvatske bila je čvrsta i granitna obrana koja nas je i dovela do bronce na EP-u, no danas obrana nije postojala. Falilo je agresivnosti, odlučnosti, čvrstine, pucalo je na sve strane, a to su protivnice vješto koristile i zabijale nam kao na traci.

- Odigrali smo lošu obranu. Rekao sam već igračicama na pripremama ako protivnika svedemo na ispod 24,25 golova, možemo pobijediti. Ali primili smo čak 35. Odigrali smo jako loše, primili čak 18 golova u prvom poluvremenu. Bilo je mekano i loše kretanje, ali cure su dale sve od sebe. Fulali smo previše zicera, otvorenih šuteva, tri penala. Ne želim pričati o kriteriju suđenja, to je za druge ljude. Moramo razmišljati o svojim pogreškama. Hrvatska mora igrati čvrstu obranu ako želi napraviti dobar rezultat - rezolutan je bio izbornik Nenad Šoštarić nakon poraza.

No, ključ naše obrane je agresivnost i čvrstina, a egipatske sutkinje su od samog početka pokazale što misle o našem stilu. Već u 30. sekundi isključile su Doru Krsnik. Za ranu fazu utakmice, ako je prekršaj već toliko grub, uobičajen je žuti karton, no sutkinje su smatrale da je Krsnik pretjerala. Od tada se uvukao strah u naše redove, a izbornik je kritizirao sudački kriterij.

- Ja u životu ovako nešto nisam vidio, a bavim se profesionalno ovime 30 godina. Nisam, recimo, vidio da se za jedan normalan rukometni faul daje isključenje u 30. sekundi utakmice!? Ja to u životu nisam vidio i tu se već uvlači strah među naše igračice kako dalje igrati obranu. Iz toga onda dolazi i strah u napadu. Suci su nas kastrirali sa svojim odlukama, i bilo je jasno da ne možemo igrati svoju, agresivnu i pravu obranu - kazao je ljutiti izbornik.

Brazilke su znale da je Čamila Mičijević naša ponajbolja igračica pa su je udvajale od samog početka. No, sutkinje nisu kažnjavale očigledno grube prekršaje nad njom.

- Mi znamo da naša 6:0 obrana mora biti gusta, i to je ovo što smo igrali na kraju. Pa mi smo u prvom poluvremenu primili samo dva gola s vanjskih pozicija, dakle ta gustoća je falila. Ali kažem, kriterij, u nekim fazama utakmice, Mičijević su mogli ubiti, ali isključenja nije bilo.

Ipak, kako je utakmica odmicala kraju, 'kraljice šoka' su živnule. Podignule su razinu igre u obrani pa s nekoliko laganih golova smanjili taj zaostatak na prihvatljivih minus pet.

- Ovo što smo dali na kraju pokazatelj je da se zna i da se može. Sljedeći je Paragvaj. Osnovni cilj je proći u sljedeću fatzu i dati maksimum. Odigrali smo dobro drugo poluvrijeme. Bilo je grešaka u fazi realizacije, ali nadam se da je prvobitna trema prošla i da će jednostavnije ići za cure - zaključio je izbornik.

U prvom poluvremenu nas je vukla sjajna Valentina Blažević koja je zabila pet golova. Na kraju je brojala do sedam i bila je najraspoloženija u našoj reprezentaciji. No, nije mogla sama.

- Nismo bili na visokom nivou. Prolazile su jedan na jedan. Odigrali smo pravu obranu zadnjih 15 minuta, ali bilo je kasno da stignemo razliku koja je bila velika. Nismo ušli u pravu obranu, one su se razigrale, nismo pronašli odgovarajuće stvari za njihov napad. Ovo nam je dobra škola i dobro da je prva utakmica da nam se dogodilo - kazala je Blažević.

Ovaj poraz neće pokvariti sjajnu atmosferu u reprezentaciji. Štoviše, on će ojačati cure. Naučile su pouke, a već za dva dana protiv Paragvaja imaju prilike ispraviti sve pogreške i doći do prve pobjede.

- I dalje smo jedna uz drugu. Bez obzira na poraz ili pobjedu, moramo ostati tu. Ne smijemo se svađati, da ostanemo dobre volje i da ovaj poraz ne utječe na nas. Da idemo dalje i da se pripremamo za nnove utakmice - zaključila je Valentina.