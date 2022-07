Šoštarić: Uložite u ove cure, one će to i vratiti. Vraćaju već sada!

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija je u ponedjeljak pobjedom nad reprezentacijom Srbije (31-20) osigurala finale na Mediteranskim igrama u Oranu gdje je u srijedu od 15 sati čeka Španjolska, a izbornik Nenad Šoštarić i njegove igračice ističu da je to ostvareno jer su konačno igrali kao ekipa i nadaju se da će protiv Španjolki biti bolje nego u prvoj utakmici u skupini.

- Ovo je pravi primjer utakmice u kojoj smo igrali sve dogovoreno i takav je na kraju bio i rezultat. Znali smo da ništa ne znači što smo igrali s njima prijateljsku utakmicu, ovo je bila sasvim druga utakmica i veći ulog. Treba pohvaliti sve cure koje su sve dale od sebe sad se treba odmoriti i pokazati da utakmica protiv Španjolske u grupi nije bila naš dan i uzeti to zlato te otići kući s pobjedom - izjavila je nakon utakmice Tina Barišić.

S njom se slaže i Sara Šenvald.

- Igrali kao ekipa i odigrale smo odličnu obranu, što se vidi i po primljenih 20 golova. Odigrale smo pametno, spremile se dobro. Preponosne smo na ostvareni rezultat i osvojenu medalju i spremne smo pokazati da je ono protiv Španjolske bio samo loš dan i idemo osvojiti zlato - nadovezala se Šenvald.

Izbornik Šoštarić je pohvalio svoje igračice istaknuvši kako su ostvarile izuzetno važnu pobjedu.

- Ovo je izuzetno važna i značajna pobjeda za hrvatski ženski rukomet, otišli smo na Mediteranske igre s varijantom da ćemo dati sve od sebe i pokušati napraviti što je moguće, međutim, sumnjam da je puno ljudi vjerovalo da možemo doći do ovoe razine do koje smo došli, pogotovo jer nam je dosta igračica otkazalo - rekao je Šoštarić dodavši kako je jako ponosan na igračice koje su se iskazale u Oranu.

- Izuzetno mi je drago da su posao ovdje napravile Antonija Tucaković na golu i Lana Jarak koja se vratila nakon ozljede i koja je čitav je turnir odigrala u prvoj postavi, pokazala veliku borbenost i veliko srce. Dobili smo u njoj novo lijevo krilo u reprezentaciji - kazao je hrvatski izbornik koji ističe kako su svi sretni jer je osvojena minimalno srebrna medalja na Mediteranskim igrama.

- U ovom trenutku možemo reći da smo sretni i zadovoljni jer smo osvojili minimalno srebrnu medalju. Izuzetna je stvar nastavak razine koja je počela s osvajanjem srebra na EP prije tri godine. To nas čini sretnima i ponosnima i tjera nas da radimo što više i više i što bolje. I nadam se da će netko iza nas to vidjeti i uložiti u ove cure. One će to vratiti - zaključio je Šoštarić.

