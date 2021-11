Zadovoljan sam s nekim segmentima, s nekima baš i ne. No, to je bila prva utakmica nakon dugo vremena. Igrali smo s reprezentacijom koja ima odličnu postavu. Bilo je uspona i padova. U prvom poluvremenu smo nekih 15 minuta odlično odigrali u obrani i otišli na četiri razlike, a onda smo se navukli da brzo završavamo napade, što je plaćeno primljenim golovima iz kontranapada, analizirao je izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić predstavu svojih izabranica protiv Slovenije.

Ženska rukometna reprezentacija, koja se u Poreču priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu, u zatvorenoj pripremnoj utakmici je u četvrtak pobijedila reprezentaciju Slovenije sa 28-24, a u subotu (19 sati) će protiv istih suparnica odigrati posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska u Španjolsku.

- Neke naše igračice u klubovima igraju na drugačiji način. Ana Debelić u klubu uopće ne igra obranu, a tu mora biti glavna. Ćamila igra stalno, a Keti (Katarina Ježić) u Siofoku igra na malo drugačijoj poziciji. To su detalji koje moramo 'uštimati' i to ćemo i napraviti. U globalu, ovo je bila dobra predstava. Vjerujem da će u subotu biti lijepa utakmica, jer su to dva odlična protivnika.

Zadovoljna onime što su "Kraljice šoka" pokazale u četvrtak bila je ponajbolja hrvatska igračica Ćamila Mičijević.

- Pozitivno smo odgovorile na ovaj izazov. Rezultat je dobar i bila je dosta dobra utakmica. Sve smo pokazale da možemo igrati. Puno smo primile lopti na liniju i definitivno se time moramo pozabaviti do Svjetskog prvenstva. Vjerujem da ćemo popraviti te sitnice. Znamo gdje smo griješile. Kad noge olakšaju, bit ćemo još poletnije. Ne sumnjam da možemo još više pojačati obranu. Ovo definitivno nije naše najbolje izdanje

Hrvatska će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti utakmicom protiv reprezentacije Brazila koja je na rasporedu u četvrtak, 2. prosinca, u Ciutat de Castellu, s početkom u 18 sati. Dva dana poslije će igrati protiv Paragvaja (18 sati), a 6. prosinca protiv Japana (20.30 sati).

Najbolje tri reprezentacije će nastaviti natjecanje u drugoj fazi, u kojoj će biti spojene sa skupinom u kojoj će igrati Španjolska, Austrija, Argentina i Kina. Dvije najbolje reprezentacije iz druge faze će izboriti plasman u četvrtfinale.