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Šotiček za 24sata: Rakitić me preporučio Hajduku, a u Splitu sam prvo naučio što je poma

Piše Tomislav Gabelić,

Cilj je s Hajdukom otići što dalje u Europi, prvenstvu, kupu, a s reprezentacijom na Euro. Idemo dati sve od sebe, mislim da smo pokazali da se možemo nositi sa svima, a bit ćemo bolji kad se uigramo, kaže Šotiček