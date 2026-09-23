Šotiček za 24sata: Rakitić me preporučio Hajduku, a u Splitu sam prvo naučio što je poma
Cilj je s Hajdukom otići što dalje u Europi, prvenstvu, kupu, a s reprezentacijom na Euro. Idemo dati sve od sebe, mislim da smo pokazali da se možemo nositi sa svima, a bit ćemo bolji kad se uigramo, kaže Šotiček
Marin Šotiček prošlog je tjedna proslavio tek 22. rođendan a iza njega je već jako puno dobrog nogometa. I na klupskoj razini, od Lokomotive za koju je debitirao prije četiri sezone, preko transfera u Basel u kojem je u prvoj sezoni osvojio dvostruku krunu, do aktualne sezone u kojoj je standardan u dresu Hajduka s kojim se plasirao u Konferencijsku ligu. Još samo čeka potvrdu plasmana U-21 reprezentacije na Europsko prvenstvo koje se sljedeće godine igra u Srbiji i Kosovu, što bi trebalo biti samo formalnost. Teško je reći da Marin igra nogomet života, ali ono što prikazuje u dresu Hajduka na tom je tragu. U 12 nastupa postigao je dva gola i podijelio pet asistencija, čime je već sada nadmašio učinak u Baselu.