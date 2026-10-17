Šou na ragbiju: Roj stršljenova prekinuo utakmicu u Splitu, Hrvatska ipak dobila Sloveniju

Hrvatska ragbijaška reprezentacija uvjerljivo je svladala Sloveniju 53-8 u Splitu, upisala treću pobjedu u isto toliko utakmica i osvojila skupinu Conference divizije Kupa nacija. Ipak, za plasman u Trophy diviziju, drugi rang europskog ragbija, morat će pričekati rasplet u ostalim skupinama.

Petar Marinović načeo je Slovence u 12. minuti, a nakon njihova smanjenja zaostatka kaznenim udarcem Burnika, Hrvatska je do odmora pobjegla na 19-3. Polaganja su postigli Nikola Pavlović i Toni Miloš, a Niko Vranešević bio je precizan u pretvaranjima.

Foto: Berislav Rožman/HRS

Početak drugog poluvremena kasnio je čak 25 minuta zbog najezde stršljenova na terenu. Sudac nije dopustio nastavak utakmice dok organizatori nisu riješili problem, a nakon povratka na teren hrvatski reprezentativci nastavili su dominirati.

Ivan Prološčić osigurao je bonus bod polaganjem u 46. minuti, a potom su zabijali Jure Barić, Pavlović i Miloš. Slovenija je u 69. minuti preko Lewisa Francisa Podpadeca postigla počasno polaganje, a Prološčić i Vranešević zaključili su utakmicu za konačnih 53:8. Pavlović je u završnici morao izaći zbog ozljede.

Hrvatska je osvojila skupinu, ali za promociju u viši rang neće odlučivati samo njezini rezultati. Od četiri pobjednika skupina Conference divizije samo će dva izboriti razigravanje za ulazak u Trophy diviziju. Hrvatskoj bi mogao nedostajati bonus bod iz pobjede 24:18 protiv Austrije, dok se među glavnim kandidatima u ostalim skupinama izdvajaju Ukrajina i Luksemburg. Konačan rasplet očekuje se na proljeće.