Šou Stana Wawrinke u Umagu: Neki su možda i popili koje piće previše, ali zabavno je igrati tu

Stan Wawrinka je nešto prije ponoći uspio pobijediti Roberta Carballesa Baenu sa 6-4, 7-5 i postati posljednji polufinalist 33. izdanja Plava Laguna Croatia Opena, a pobjedu je proslavio dirigirajući gledateljima koji su glasnim povicima podrške od njega pokušali zaraditi suvenir - loptu s potpisom 38-godišnjeg maestra s reketom.

Švicarac je izveo šou kakav je rijetko viđen na središnjem stadionu u Stella Marisu.

POGLEDAJTE VIDEO: ATP Umag

- Nije mi prvi put da tako nešto izvodim, ali uživam u tome. Želim što duže upijati ovu atmosferu. To je sjajan osjećaj. Nije važno što sam postigao u karijeri. Ovakvi trenuci su posebni. Svjestan sam da ih više neće biti kad prestanem igrati tenis. Zato želim u tome uživati što više i što duže. Ne događa se na svakom turniru da sam toliko obasut ljubavlju. Znam da su neki možda i popili koje piće previše, ali napravili su sjajnu atmosferu i zabavno je igrati pred takvim navijačima - rekao je odlično raspoloženi Wawrinka koji nije imao idealan ulazak u meč.

- Odmah na početku mi je oduzeo servis, napravio sam nekoliko pogrešaka, što me stavilo u podređeni položaj. Malo sam se borio sam sa sobom, morao sam pronaći svoju igru i prestati raditi toliko pogrešaka, uvesti se u meč s nekoliko dužih izmjena. Počeo sam se bolje kretati, ulaziti u teren i pronašao sam pravu energiju. Mislim da je razina igre bila visoka i stvarno sam uživao u meču - prepričao je Wawrinka prvi set u kojem je od sredine do kraja seta preokrenuo događaje na terenu.

Gledatelji su svaki njegov sjajan potez, a bilo ih je pregršt, pozdravljali glasnim navijanjem i skandiranjem, kao da se igra Davis Cup meč u Švicarskoj, a ne ATP turnir u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji trenuci četvrtfinala

- Doista se osjećam sjajno ovdje. Prekrasno je imati takvu podršku i pokušavam im dati što više mogu. Nadam se da ću nastaviti ovako igrati i pobjeđivati.

Na Wawrinki se vidi koliko uživa u svakom trenutku provedenom u Umagu, gdje je prije 17 godina osvojio svoj prvi ATP trofej.

- Ovo će uvijek za mene biti posebno mjesto. Dugo godina nisam igrao i sjajno je vidjeti, osjetiti tu podršku od početka tjedna, otkako sam došao. Uživam u tome i ne uzimam zdravo za gotovo.

I proslava pobjede bila je nabijena emocijama.

- Naravno, jer je za to bilo više razloga. Ovo mi je prvo polufinale u ovoj godini, jako sam zadovoljan načinom na koji igram, zadovoljan sam rezultatima i veseli me što imam priliku igrati u ovakvoj atmosferi. To se ne događa na svakom turniru i svaki dan. Sretan sam što ću ponovno biti na terenu u subotu, a nadam se i u nedjelju - zaključio je Wawrinka.

U subotu će mu suparnik biti Talijan Lorenzo Sonego koji je svoj četvrtfinalni meč također odigrao u sjajnoj atmosferi na Grandstandu, na kojem je svladao Španjolca Jaumea Munara s 3-6, 6-1, 6-2, iako je Španjolac osvojio prvih pet gemova u meču.

- Atmosfera je bila luda. Jaume je igrao odlično na početku. Trebalo mi je malo vremena da se adaptiram na drugačiji teren, drugačije uvjete. Od prvog seta nadalje mislim da sam odigrao odlično - rekao je 28-godišnji Talijan koji je također u Umagu došao do prvog polufinala u ovoj sezoni.

Subotnji program na umaškom stadionu "Goran Ivanišević" otvorit će dvoboj za pobjednički pehar u konkurenciji parova, a za naslov će se boriti hrvatsko-slovenski par Nino Serdarušić - Blaž Rola i prvi nositelji, Talijani Simone Bolelli i Andrea Vavassori.

Ne prije 18.30 sati na teren će izaći Talijan Matteo Arnaldi i Australac Aleksej Popirin, a ne prije 21 sat ponovno je termin u kojem će prva zvijezda biti Stan Wawrinka, a suprotstavit će mu se Lorenzo Sonego.