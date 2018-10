Southgate: Žao mi je što nema navijača, to će mi biti prvi put

Englezi su Ligu nacija otvorili domaćim porazom od Španjolske (1:2), a sad ih čeka gostovanje kod aktualnih svjetskih doprvaka, Hrvatske. Bit će to repriza dvoboja iz polufinala Svjetskog prvenstva u Rusiji u kojem je Hrvatska nakon produžetaka izbacila trupe Garetha Southgatea, a ujedno i prilika Englezima za malu osvetu.

No, engleskom izborniku uopće se ne sviđa što će igrati pred praznom Rujevicom.

- Bit će mi ovo prvi put da igram takvu jednu utakmicu. Bit će potpuno drugačiji osjećaj nego inače. Na neki način, priželjkivao sam da igrači izađu tamo na teren, a tribine se tresu te da nas Hrvatska podsjeti na ono što se dogodilo ljetos. Tada bih im mogao reći, evo, sad se nosite s tim. Ali nećemo imati priliku - kaže Southgate no dodaje:

- No dečki znaju da igraju za Englesku, moramo se postaviti na pravi način. Kvaliteta protivnika je iznimno visoka pa će to samo po sebi biti dovoljan izazov. Moja želja je pun stadion, ali to se neće dogoditi pa se moramo prilagoditi.

Podsjetimo, Hrvatska je kažnjena igranjem pred praznim tribinama zbog svastike na Poljudu. Jednu su utakmicu odradili, ostala je još jedna i to će biti ova s Engleskom u petak.

- Gledao sam Ivana Rakitića ovaj tjedan kad su igrali Barcelona i Tottenham i podsjetio me na kvalitetu koju Hrvatska ima. Ljepota Lige nacija je u tome da se možeš testirati protiv najboljih. Nekoliko sam puta razgovarao s hrvatskim izbornikom Zlatkom Dalićem, imaju i oni svojih izazova. Izgubili su 0:6 od Španjolske u rujnu i siguran sam da će taj rezultat nama samo otežati - ističe engleski izbornik.

VIDI OVO! KVIZ: Jesi li Khabib Nurmagomedov ili Conor McGregor?