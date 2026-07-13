Tko igra na SP-u? U utorak od 21 za finale se bore Francuska i Španjolska, u srijedu od 21 igraju Engleska i Argentina. Pljušte optužbe na čip u loptu koji nije reagirao na dodir
SP UŽIVO Afera 'sajla' ide dalje, Fifa razmatra proširenje na 64 momčadi, sutra boj za medalju
Idući Mundijal 2030. će se, u čast stogodišnjice prvog SP-a, održati u čak šest zemalja (Argentina, Paragvaj i Urugvaj ugostit će po jednu utakmicu, a glavni dio turnira bit će u Španjolskoj (11 stadiona), Portugalu (tri stadiona) i Maroku (šest stadiona). Pitanje je hoće li taj SP ostati u formatu s 48 država ili odmah ići i korak dalje, na 64, što neki već zazivaju. To bi vjerojatno značilo ukidanje opcije da trećeplasirani prolaze u iduću fazu, ali bi omogućilo i novim autsajderima da dođu na veliku scenu.
Opširnije pročitajte OVDJE.
Kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane smatra kako njegova ekipa još nije pokazala svoju najbolju igru na Svjetskom prvenstvu.
"Kucamo na vrata. Stižemo do polufinala i finala. Veliki je tjedan. Ostalo nam je osam dana do kraja turnira," kazao je Kane.
"Zajedno smo šest tjedana i pokazali smo svaku želju za grbom, a sada u posljednjih tjedan dana trebat će nam još veći poticaj. U konačnici smo u polufinalu Svjetskog prvenstva, a to nije uvijek bio slučaj s ovom reprezentacijom, tako da moramo uživati," dodao je napadač Bayerna.
Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku, a sada je čeka veliki rival Argentina.
"Još nismo imali potpunu kontrolu koju bismo željeli, a mislim da je možemo imati. Protiv Norveške je bilo u naznakama. Izbornik pokušava to izvući iz nas, a mi sami znamo da imamo drugu razinu koju možemo dosegnuti. Osećamo da možemo napredovati," istaknuo je Kane za BBC.
Dodao je kako je Engleska do sada samo povremeno pokazivala svoj puni potencijal.
"To smo pokazali u pojedinim djelovima utakmice protiv Norveške, ali još nismo imali potpunu kontrolu igre kakvu želimo. U polufinalu nas čeka jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, ali najvažnije je da smo među četiri najbolje ekipe," poručio je Kane koji je zabio šest golova na ovom World Cupu.
Policija u Atlanti upoznata je s poviješću odnosa Engleske i Argentine, te se priprema za složenu operaciju uoči polufinala Svjetskog prvenstva u srijedu navečer u tom gradu. Policija je svjesna mogućnosti povećanja napetosti zbog odnosa između zemalja.
Internetom već kruže snimke manjih nereda između argentinskih i engleskih navijača u subotu. Na jednoj se vidi navijač "Tri lava" na stadionu kako razmjenjuje udarce s trojicom muškaraca u argentinskim dresovima, dok se na drugoj snimci skupina navijača u argentinskim dresovima suočava s engleskim navijačima u baru.
Prema riječima američkih dužnosnika, engleski navijači su se do sada ponašali besprijekorno tijekom cijelog turnira. U SAD-u postoji ogromna argentinska dijaspora, posebno na Floridi , i očekuje se da će mnogi otići u Atlantu prije utakmice. Argentinski navijači i igrači kontinuirano spominju Falklandske otoke. Nakon plasmana u četvrfinale "Gauči" su u svlačionici pjevali "Za Malvine, za Diega, za Leov posljednji ples."
Još se nije stišala bura oko utakmice Engleske i Norveške (2-1) u Miamiju koju je obilježio skandal oko čipa u lopti koji se nije oglasio kod drugog gola Judea Bellinghama iako je lopta, prema raznim snimkama, dodirnula sajlu koja nosi kameru iznad terena.
Asistent izbornika Kent Bergersen ustvrdio je da je VAR morao intervenirati. Norvežani tvrde da je udarac golmana Ørjana Nylanda dotaknuo kabel iznad stadiona u Miamiju, što je promijenilo putanju lopte. Lopta je potom pala pred Elliota Andersona, koji je u kombinaciji s Anthonyjem Gordonom asistirao Bellinghamu za 1-1.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
Nyland je odmah potrčao prema sucu Clementu Turpinu i zatražio provjeru, no ona, prema tvrdnjama Norveške, nije provedena. Fifa je naknadno objavila da senzor u lopti nije zabilježio nikakvu anomaliju koja bi upućivala na kontakt sa sajlom. U priopćenju su naveli da "nema dokaza da je lopta dotaknula žicu i promijenila smjer kretanja".
Bergersen smatra da je sudac ipak trebao biti pozvan na pregled snimke uz aut-liniju. Bivši norveški reprezentativac Kjetil Rekdal izjavio je da je "nevjerojatno da se takvo što može dogoditi bez reakcije sudaca". Izbornik Ståle Solbakken poručio je da je "žica zaslužila asistenciju", dodavši da je situacija bila nesretna, ali da se utakmica neće ponavljati.