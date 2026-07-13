SP UŽIVO Afera 'sajla' ide dalje, Fifa razmatra proširenje na 64 momčadi, sutra boj za medalju

KANE: VELIKI JE TJEDAN

Kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane smatra kako njegova ekipa još nije pokazala svoju najbolju igru na Svjetskom prvenstvu.

"Kucamo na vrata. Stižemo do polufinala i finala. Veliki je tjedan. Ostalo nam je osam dana do kraja turnira," kazao je Kane.

"Zajedno smo šest tjedana i pokazali smo svaku želju za grbom, a sada u posljednjih tjedan dana trebat će nam još veći poticaj. U konačnici smo u polufinalu Svjetskog prvenstva, a to nije uvijek bio slučaj s ovom reprezentacijom, tako da moramo uživati," dodao je napadač Bayerna.

Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku, a sada je čeka veliki rival Argentina.

"Još nismo imali potpunu kontrolu koju bismo željeli, a mislim da je možemo imati. Protiv Norveške je bilo u naznakama. Izbornik pokušava to izvući iz nas, a mi sami znamo da imamo drugu razinu koju možemo dosegnuti. Osećamo da možemo napredovati," istaknuo je Kane za BBC.

Dodao je kako je Engleska do sada samo povremeno pokazivala svoj puni potencijal.

"To smo pokazali u pojedinim djelovima utakmice protiv Norveške, ali još nismo imali potpunu kontrolu igre kakvu želimo. U polufinalu nas čeka jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, ali najvažnije je da smo među četiri najbolje ekipe," poručio je Kane koji je zabio šest golova na ovom World Cupu.