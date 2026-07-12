ANKETA Podržavate li širenje SP-a na čak 64 reprezentacije?

Ostale su još četiri utakmice na nikad opširnijem i dužem Svjetskom nogometnom prvenstvu, polufinala Francuska - Španjolska (utorak) i Engleska - Argentina (srijeda) od 21 sat, ujedno i prva četiri nositelja po Fifinoj rang ljestvici uoči turnira, što se dogodilo prvi put u povijesti. Idući vikend donosi i obračune za broncu (subota, 23 sata) i finale u nedjelju od 21 sat na MetLife stadionu u New Jerseyu.

Mnogi su bili sumnjičavi oko novog formata s 48 momčadi i čak 104 utakmice, čak 40 više nego u formatu s 32 momčadi na završnom turniru (od 1998. do 2022.). Ponudio je neka iznenađenja poput Zelenortskih Otoka, koji su ispali u šesnaestini finala bez poraza na cijelom turniru. Bilo je tu i podosta neravnopravnih utakmica poput Njemačka - Curacao (7-1), Kanada - Katar 6-0, Senegal - Irak i Portugal - Uzbekistan (5-0)...

Idući Mundijal 2030. će se, u čast stogodišnjice prvog SP-a, održati u čak šest zemalja (Argentina, Paragvaj i Urugvaj ugostit će po jednu utakmicu, a glavni dio turnira bit će u Španjolskoj (11 stadiona), Portugalu (tri stadiona) i Maroku (šest stadiona). Pitanje je hoće li taj SP ostati u formatu s 48 država ili odmah ići i korak dalje, na 64, što neki već zazivaju. To bi vjerojatno značilo ukidanje opcije da trećeplasirani prolaze u iduću fazu, ali bi omogućilo i novim autsajderima da dođu na veliku scenu.

Foto: Marco Bello

- Ovaj je format 100 posto bio uspješan. A opciju sa 64 momčadi će sigurno ispitati i raspraviti relevantni odbori nakon ovog SP-a. Ovo je bilo za cijeli svijet, ne samo za Europu i Južnu Ameriku. Svaka bi nacija trebala moći sanjati o nastupu na SP-u. Vidite da je kvaliteta momčadi prilično velika, postaje sve veća diljem svijeta - rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino (56).

Ne manje važno, Švicarac iduće godine ide u borbu za novi mandat na vrhu krovne nogometne organizacije nakon deset godina vladavine, a taj bi mu potez mogao donijeti novi val podrške, pogotovo manjih saveza (treba mu 106 među 211 članica). Već ima deklarativnu podršku 10 južnoameričkih, 54 afričke i 47 azijskih, što ga već stavlja u dobitničku poziciju unatoč valu kritika iz Europe, pogotovo nakon slučaja pogodovanja SAD-u poništavanjem automatske suspenzije za crveni karton, ali i silnih problema s VAR tehnologijom.

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