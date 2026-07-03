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23. DAN SP-a

SP UŽIVO Hrvatsku čeka epski okršaj protiv Portugala! Evo tko sve još igra danas na Mundijalu

Piše 24sata,
SP UŽIVO Hrvatsku čeka epski okršaj protiv Portugala! Evo tko sve još igra danas na Mundijalu
SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Na rasporedu su dvoboji Hrvatska - Portugal (1 sat ujutro), pa onda Švicarska - Alžir (5 sati ujutro) i zadnji susret Australija - Egipat (20 sati). Prijenos svih utakmica je na HRT-u i platformi HRTi

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Danas se na Svjetskom prvenstvu igraju tri utakmice šesnaestine finala. Prvi će u ranim jutarnjim satima na teren izaći Hrvatska i Portugal pa Švicarska i Alžir, a onda u večernjim satima slijedi dvoboj Australije i Egipta

U 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu igraju Hrvatska i Portugal. Portugal se dosad kroz povijest pokazao kao gotovo nepremostiva prepreka za 'vatrene', upisavši pobjede u većini ključnih dvoboja. Ipak, nijedan poraz nije ostavio tako dubok trag kao onaj u osmini finala Eura 2016. godine (0-1). 

Sada Hrvatska želi prvu pobjedu u natjecateljskoj utakmici. Ovaj Portugal nije toliko moćan kao ranije, no riječ o kvalitetnoj momčadi koja svakoj reprezentaciji može napraviti probleme. Izborniku Martinezu zamjerali su da previše kredita daje 41-godišnjem Cristianu Ronaldu.  Portugalci su u skupini na Mundijalu odigrali 1-1 s Kongom, pa zatim pobijedili Uzbekistan s 5-0, da bi s Kolumbijom odigrali 0-0.  Svako riječ je o našim starim znancima, a čini se da izbornik Dalić ima adute za njih. Nakon poraza od Engleske 4-2, pobjede protiv Paname 1-O i Gane 2-1, Hrvatska je osvojila 2. mjesto u skupini.

Hrvatska se napunila samopouzdanjem, standardizirala formaciju i krenut će s 4-2-3-1. Ipak, ako Hrvatska želi proći mora odigrati dosad najbolji susret na turniru. 

Druga utakmica 23. dana Mundijala na rasporedu je u 5 ujutro po hrvatskom vremenu. Svi oni koji neće spavati nakon utakmice Hrvatske na HRT-u i HRTi-u mogu pratiti dvoboj Švicarske i Alžira. Švicarci su bili prvoplasirana momčad u skupini B sa 7 bodova. Nastup na Svjetskom prvenstvu otvorili su remijem protiv Katra (1-1). U drugom kolu grupne faze susreli su se sa susjednom Bosnom i Hercegovinom protiv koje su uvjereno slavili (4-1), a u zadnjem kolu grupne faze pali su i domaćini Kanađani (2-1).

Alžir je u nokaut-fazu otišao kao trećeplasirani iz grupe J. Osvojili su četiri boda. Na otvaranju su poraženi od aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca (0-3), pobijedili su Jordan (2-1), a onda za kraj grupne faze remizirali s Austrijom 3-3.

Treća i posljednja utakmica dana igra se od 20 sati kada se sastaju Australija i Egipat. Australci su u šesnaestinu finala došli kao drugoplasirani iz skupine D s 4 boda. Na startu su slavili protiv Turske (2-0), onda su poraženi od jednog od domaćina SAD-a (0-2), a u trećem kolu remizirali su protiv Paragvaja (0-0). Egipat se nalazio u skupini G gdje je završio na drugom mjestu s pet bodova, iza Belgije s kojom su remizirali na otvaranju (1-1). Uvjerljivo su pobijedili Novi Zeland (3-1), a onda su u dramatičnoj završnici remizirali s Iranom (1-1). 

1/16 FINALA 01.00 HRVATSKA - PORTUGAL 

1/16 FINALA 05.00 Švicarska - Alžir

1/16 FINALA 20.00 Australija - Egipat

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