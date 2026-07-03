SP UŽIVO Hrvatsku čeka epski okršaj protiv Portugala! Evo tko sve još igra danas na Mundijalu

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Danas se na Svjetskom prvenstvu igraju tri utakmice šesnaestine finala. Prvi će u ranim jutarnjim satima na teren izaći Hrvatska i Portugal pa Švicarska i Alžir, a onda u večernjim satima slijedi dvoboj Australije i Egipta.

U 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu igraju Hrvatska i Portugal. Portugal se dosad kroz povijest pokazao kao gotovo nepremostiva prepreka za 'vatrene', upisavši pobjede u većini ključnih dvoboja. Ipak, nijedan poraz nije ostavio tako dubok trag kao onaj u osmini finala Eura 2016. godine (0-1).

Sada Hrvatska želi prvu pobjedu u natjecateljskoj utakmici. Ovaj Portugal nije toliko moćan kao ranije, no riječ o kvalitetnoj momčadi koja svakoj reprezentaciji može napraviti probleme. Izborniku Martinezu zamjerali su da previše kredita daje 41-godišnjem Cristianu Ronaldu. Portugalci su u skupini na Mundijalu odigrali 1-1 s Kongom, pa zatim pobijedili Uzbekistan s 5-0, da bi s Kolumbijom odigrali 0-0. Svako riječ je o našim starim znancima, a čini se da izbornik Dalić ima adute za njih. Nakon poraza od Engleske 4-2, pobjede protiv Paname 1-O i Gane 2-1, Hrvatska je osvojila 2. mjesto u skupini.

Hrvatska se napunila samopouzdanjem, standardizirala formaciju i krenut će s 4-2-3-1. Ipak, ako Hrvatska želi proći mora odigrati dosad najbolji susret na turniru.

Druga utakmica 23. dana Mundijala na rasporedu je u 5 ujutro po hrvatskom vremenu. Svi oni koji neće spavati nakon utakmice Hrvatske na HRT-u i HRTi-u mogu pratiti dvoboj Švicarske i Alžira. Švicarci su bili prvoplasirana momčad u skupini B sa 7 bodova. Nastup na Svjetskom prvenstvu otvorili su remijem protiv Katra (1-1). U drugom kolu grupne faze susreli su se sa susjednom Bosnom i Hercegovinom protiv koje su uvjereno slavili (4-1), a u zadnjem kolu grupne faze pali su i domaćini Kanađani (2-1).

Alžir je u nokaut-fazu otišao kao trećeplasirani iz grupe J. Osvojili su četiri boda. Na otvaranju su poraženi od aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca (0-3), pobijedili su Jordan (2-1), a onda za kraj grupne faze remizirali s Austrijom 3-3.

Treća i posljednja utakmica dana igra se od 20 sati kada se sastaju Australija i Egipat. Australci su u šesnaestinu finala došli kao drugoplasirani iz skupine D s 4 boda. Na startu su slavili protiv Turske (2-0), onda su poraženi od jednog od domaćina SAD-a (0-2), a u trećem kolu remizirali su protiv Paragvaja (0-0). Egipat se nalazio u skupini G gdje je završio na drugom mjestu s pet bodova, iza Belgije s kojom su remizirali na otvaranju (1-1). Uvjerljivo su pobijedili Novi Zeland (3-1), a onda su u dramatičnoj završnici remizirali s Iranom (1-1).

1/16 FINALA 01.00 HRVATSKA - PORTUGAL

1/16 FINALA 05.00 Švicarska - Alžir

1/16 FINALA 20.00 Australija - Egipat