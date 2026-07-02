Hrvatska nikad nije pobijedila Portugal u natjecateljskoj utakmici i traži prekid tog niza. Očekuje se vrlo vruće vrijeme, potencijalno i grmljavinsko nevrijeme. Kako god, vjerujemo u prolazak
UŽIVO Hrvatska - Portugal: Ajmo napokon izbaciti Ronalda i društvo! Uskoro dolaze sastavi
Izbornik Zlatko Dalić ne planira mijenjati početnu postavu za dvoboj protiv Portugala, doznaje HRT. U emisiji Americana, koju na HRT-u vode Marko Šapit i Valentina Miletić, navedeno je da bi Hrvatska trebala istrčati s istom jedanaestoricom kao u susretu protiv Gane.
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Hrvati su rođeni sa sportom u venama, kazao je portugalski izbornik Roberto Martinez na konferenciji za medije uoči ogleda u 16-ini finala SP-a u Torontu.
Martinez je preuzeo Portugal u siječnju 2023. naslijedivši Fernanda Santosa. Pod njegovim vodstvom Portugal je odigrao 43 utakmice, ostvarivši 29 pobjeda, devet remija i samo pet poraza. Predvodio je Portugal do trijumfa u Ligi nacija 2025. godine, dok su na posljednjem EURO-u ispali u četvrtfinalu od Francuske nakon izvođenja jedanaesteraca.
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Posljednje dojmove iz svlačionice uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskoga nogometnog prvenstva prenijeli su izbornik Zlatko Dalić i ponajbolji hrvatski igrač na ovom Mundijalu, golman Dominik Livaković.
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Susret Portugala i Hrvatske sudi Norvežanin Espen Eskas. Hrvatskoj je sudio u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske kada je na Poljudu Hrvatska pobijedila s 2-0. Portugalu je sudio također jednom, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine. Bolji su bili Portugalci u tom susretu s 4-0.
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Ovaj petak prolazi točno godina dana otkad je portugalski nogomet ostao bez jednog od svojih omiljenih reprezentativaca. Diogo Jota poginuo je u stravičnoj prometnoj nesreći na autocesti u Španjolskoj, kad je automobil u kojem je bio s bratom Andréom nakon puknuća gume izletio s ceste, probio zaštitnu ogradu i završio u plamenu. Sudbina je htjela da se točno na prvu godišnjicu njegove smrti, 3. srpnja, na Svjetskom prvenstvu sastanu Hrvatska i Portugal.
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