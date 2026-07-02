UŽIVO Hrvatska - Portugal: Ajmo napokon izbaciti Ronalda i društvo! Uskoro dolaze sastavi

Hrvati su rođeni sa sportom u venama, kazao je portugalski izbornik Roberto Martinez na konferenciji za medije uoči ogleda u 16-ini finala SP-a u Torontu.

Martinez je preuzeo Portugal u siječnju 2023. naslijedivši Fernanda Santosa. Pod njegovim vodstvom Portugal je odigrao 43 utakmice, ostvarivši 29 pobjeda, devet remija i samo pet poraza. Predvodio je Portugal do trijumfa u Ligi nacija 2025. godine, dok su na posljednjem EURO-u ispali u četvrtfinalu od Francuske nakon izvođenja jedanaesteraca.

Više pročitajte OVDJE.