SP UŽIVO Počinje treće i zadnje kolo grupne faze! Ključni susret za BiH, neki su već prošli dalje

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Danas je 14. dan Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a sa sobom donosi i početak trećeg kola Mundijala. Iako su poznate sudbine nekih reprezentacija, još je puno toga otvoreno u borbi za plasman u nokaut fazu.

S obzirom na to da je u pitanju odlučujuće kolo, četvrti dan SP-a donosi čak šest utakmica u tri različita termina, odnosno dvije utakmice po jednom terminu. Od 21 sad pratit ćemo rasplet skupine B, u ponoć skupine C, a u 3 sata ujutro skupine A.

Skupina B

- Švicarska - Kanada (21 sat, HRTi)

- BiH - Katar (21 sat, HRT 2)

U skupini B jasno je kako će Kanada i Švicarska, s četiri boda, proći u šesnastinu finala, a njihov međusobni dvoboj presudit će tko će biti pobjednik skupine. S druge strane, BiH će odmjeriti snage s Katrom u izravnom dvoboju za prolaz dalje. Obje reprezentacije moraju juriti pobjedu kako bi s četiri boda možda našle svoje mjesto među osam najboljih trećeplasiranih momčadi. "Zmajevi" imaju gol razliku minus tri, tako da bi im uvjerljiva pobjeda poboljšala šanse za prolaz.

Skupina C

- Škotska - Brazil (ponoć, HRT 2)

- BiH - Katar (ponoć, HRTi)

Već je uoči trećeg kola potvrđeno kako je Haiti ispao sa Svjetskog prvenstva, a Brazil, Maroko i Škotska između sebe će odlučiti o konačnom redoslijedu u skupini C. Škotska je u najnezahvalnijoj situaciji uoči odlučujućeg kola, ima tri boda i gol razliku nula, ali u posljednjem će kolu odmjeriti snage s Brazilom, koji će loviti pobjedu kako bi potvrdio prvo mjesto u skupini. Škoti imaju šanse izboriti osminu finala i s tri boda, ali ipak bi im bod bio od velikog značaja u igri za prolaz. U drugoj utakmici će Maroko biti veliki favorit za pobjedu protiv Haitija.

Skupina A

- Češka - Meksiko (3 sata, HRT 2)

- Južnoafrička republika - Južna Koreja (3 sata, HRTi)

Meksikanci su osigurali prvo mjesto u skupini pobjedom nad Južnom Korejom, tako da imaju priliku odmoriti glavne adute u utakmici protiv Češke, koja mora loviti tri boda kako bi se nadala prolazu dalje. U drugom susretu će Južna Koreja tražiti potvrdu prolaza protiv Južnoafričke Republike, koja je također u računicama za prolaz uz pobjedu.