Tko sve igra? Argentina - Zelenortski Otoci (ponoć), Kolumbija - Gana (3.30 ujutro). Kanada - Maroko (19 sati) i na kraju Paragvaj - Francuska (23 sata po hrvatskom vremenu)
SP UŽIVO Tko sve igra danas na Mundijalu? Kreće osmina finala
Danas se igra 24. dan Svjetskog prvenstva. Na rasporedu su čak četiri utakmice, dvije utakmice šesnaestine finala i dvije osmine finala. Prvi će na teren aktualni svjetski prvaci Argentinci protiv iznenađenja SP-a Zelenortskih Otoka. Posljednju utakmicu šesnaestine finala igraju Kolumbija i Gana koje će na teren u ranim jutarnjim satima. U večernjim satima čeka nas početak osmine finala, tu fazu otvaraju domaćin Kanada i Maroko u 19 sati, a onda slijedi dvoboj Paragvaja i Francuske u 23 sata po hrvatskom vremenu.
Točno u ponoć po hrvatskom vremenu u Miamiju se sastaju Argentina i Zelenortski Otoci. Aktualni svjetski prvaci predvođeni Lionelom Messijem bez većih problema su izborili nokaut-fazu natjecanja. S tri pobjede u grupnoj fazi i maksimalnih devet bodova došli su do plasmana u šesnaestinu finala. Redom su padali Alžir (3-0), Austrija (2-0) te na kraju Jordan (3-1). U te tri utakmice Messi je zabio čak sedam golova, a Argentina je, uz Francusku i Meksiko, jedna od tri reprezentacije koja je osvojila maksimalan broj bodova u grupi-
Izabranici Lionela Scolonija jedni su od najvećih favorita za osvajanje još jednog naslova prvaka, a izbornik uoči utakmice ima na raspolaganju ima cijelu momčad.
S druge strane, protivnik favoriziranim Argentincima je reprezentacija Zelenortskih Otoka koja je jedno od najvećih iznenađenja Mundijala. Mala otočna država debitira na najvećoj nogometnoj pozornici, a grupnu fazu završili su kao drugoplasirani. Na otvaranju su priredili senzaciju protiv Španjolske (0-0), a jedan od junaka susreta bio je fantastični golman Zelenortskih Otoka Vozinha. U preostale dvije utakmice također su remizirali, protiv Urugvaja (2-2) i protiv Saudijske Arabije (0-0).
Za sve noćne ptice nakon susreta Argentine, slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3.30 ujutro po hrvatskom vremenu. Kolumbijci su se u nokaut-fazu plasirali kao prva momčad skupine K. Na otvaranju su pobijedili Uzbekistan (3-1), a onda su slavili nad DR Kongom s minimalnih 1-0, aa u posljednjem susretu u skupini remizirali su protiv Portugala (0-0).
Skupina K križala se sa skupinom L u kojoj je bila i Hrvatska, ali nakon što je Hrvatska u trećem kolu skupine pobijedila Ganu, a Kolumbija remizirala, ždrijeb je odlučio da Gana ide na Kolumbiju. Ganci su šesnaestinu finala izborili kao treći najbolje trećeplasirani timovi. U grupi su osvojili četiri boda. U prvoj utakmici slavili su 1-0 nad Panamom, a onda su čudesno remizirali protiv Engleske (0-0). Posljednju utakmicu igrali su protiv 'vatrenih' koji su preokretom slavili 2-1.
Navečer nas čekaju prvi susreti osmine finala. Od 19 sati u Houstonu će na teren izaći Kanada i Maroko. Domaćini su u posljednjoj utakmici srušili snove Južnoafričkoj Republici koju su izbacili s turnira nakon slavlja 1-0. S druge strane, Maroko je u pravoj drami slavio nakon boljeg izvođenja penala protiv Nizozemske.
Zadnji susret dana igraju Paragvaj i Francuska. Utakmica je na rasporedu u 23 sata po hrvatskom vremenu u Philadelphiji. Paragvajci su poslali kući četverostruke svjetske prvake Nijemce nakon izvođenja penala u kojima su slavili 4-3. Francuska je na krilima Mbappea došla do osmine finala savladavši Švedsku 3-0.
1/16 FINALA 0.00: Argentina - Zelenortski Otoci (Miami)
1/16 FINALA Kolumbija - Gana (Kansas City)
1/8 FINALA 19.00: Kanada - Maroko (Houston)
1/8 FINALA 23.00: Paragvaj - Francuska (Philadelphia)