SP UŽIVO Tko sve igra danas na Mundijalu? Kreće osmina finala

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Danas se igra 24. dan Svjetskog prvenstva. Na rasporedu su čak četiri utakmice, dvije utakmice šesnaestine finala i dvije osmine finala. Prvi će na teren aktualni svjetski prvaci Argentinci protiv iznenađenja SP-a Zelenortskih Otoka. Posljednju utakmicu šesnaestine finala igraju Kolumbija i Gana koje će na teren u ranim jutarnjim satima. U večernjim satima čeka nas početak osmine finala, tu fazu otvaraju domaćin Kanada i Maroko u 19 sati, a onda slijedi dvoboj Paragvaja i Francuske u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Točno u ponoć po hrvatskom vremenu u Miamiju se sastaju Argentina i Zelenortski Otoci. Aktualni svjetski prvaci predvođeni Lionelom Messijem bez većih problema su izborili nokaut-fazu natjecanja. S tri pobjede u grupnoj fazi i maksimalnih devet bodova došli su do plasmana u šesnaestinu finala. Redom su padali Alžir (3-0), Austrija (2-0) te na kraju Jordan (3-1). U te tri utakmice Messi je zabio čak sedam golova, a Argentina je, uz Francusku i Meksiko, jedna od tri reprezentacije koja je osvojila maksimalan broj bodova u grupi-

Izabranici Lionela Scolonija jedni su od najvećih favorita za osvajanje još jednog naslova prvaka, a izbornik uoči utakmice ima na raspolaganju ima cijelu momčad.

S druge strane, protivnik favoriziranim Argentincima je reprezentacija Zelenortskih Otoka koja je jedno od najvećih iznenađenja Mundijala. Mala otočna država debitira na najvećoj nogometnoj pozornici, a grupnu fazu završili su kao drugoplasirani. Na otvaranju su priredili senzaciju protiv Španjolske (0-0), a jedan od junaka susreta bio je fantastični golman Zelenortskih Otoka Vozinha. U preostale dvije utakmice također su remizirali, protiv Urugvaja (2-2) i protiv Saudijske Arabije (0-0).

Za sve noćne ptice nakon susreta Argentine, slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3.30 ujutro po hrvatskom vremenu. Kolumbijci su se u nokaut-fazu plasirali kao prva momčad skupine K. Na otvaranju su pobijedili Uzbekistan (3-1), a onda su slavili nad DR Kongom s minimalnih 1-0, aa u posljednjem susretu u skupini remizirali su protiv Portugala (0-0).

Skupina K križala se sa skupinom L u kojoj je bila i Hrvatska, ali nakon što je Hrvatska u trećem kolu skupine pobijedila Ganu, a Kolumbija remizirala, ždrijeb je odlučio da Gana ide na Kolumbiju. Ganci su šesnaestinu finala izborili kao treći najbolje trećeplasirani timovi. U grupi su osvojili četiri boda. U prvoj utakmici slavili su 1-0 nad Panamom, a onda su čudesno remizirali protiv Engleske (0-0). Posljednju utakmicu igrali su protiv 'vatrenih' koji su preokretom slavili 2-1.

Navečer nas čekaju prvi susreti osmine finala. Od 19 sati u Houstonu će na teren izaći Kanada i Maroko. Domaćini su u posljednjoj utakmici srušili snove Južnoafričkoj Republici koju su izbacili s turnira nakon slavlja 1-0. S druge strane, Maroko je u pravoj drami slavio nakon boljeg izvođenja penala protiv Nizozemske.

Zadnji susret dana igraju Paragvaj i Francuska. Utakmica je na rasporedu u 23 sata po hrvatskom vremenu u Philadelphiji. Paragvajci su poslali kući četverostruke svjetske prvake Nijemce nakon izvođenja penala u kojima su slavili 4-3. Francuska je na krilima Mbappea došla do osmine finala savladavši Švedsku 3-0.

1/16 FINALA 0.00: Argentina - Zelenortski Otoci (Miami)

1/16 FINALA Kolumbija - Gana (Kansas City)

1/8 FINALA 19.00: Kanada - Maroko (Houston)

1/8 FINALA 23.00: Paragvaj - Francuska (Philadelphia)