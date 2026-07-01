SP UŽIVO: Traje susret Francuza i Šveđana! Meksiko na Ekvador, na teren će i Engleska te Belgija

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Pred nama je 21. dan Svjetskog prvenstva i nastavak borbe za osminu finala. Igraju se tri utakmice, a dan će otvoriti domaćin Meksiko protiv Ekvadora od tri sata iz aponoći. Na teren će još Engleskia i DR Kongo te Belgija i Senegal.

Francuksa i Švedska započele su svoj dvoboj u 23 sata prošloga dana.

Meksiko je prvi puta u svojoj povijesti prošao grupu s tri pobjede. Na otvaranju Mundijala pobijedili su Južnu Afriku 2-0, zatim s 1-0 bili bolji od Južne Koreje te u zadnjem dvboju potpuno nadrigrali Češku 3-0. Jako dobro su posložemi Meksikanci i vjeruju da mogu daleko. Protivnik im je Ekvador koji je velikom pobjedom protiv Njemačke (2-1) u zadnjem kolu rupne faze prošao dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. SP su otvorili porazom od Obale Bjelokosti pa odigrali remi s Curacaom. Prijenos je na HRT-u 2.

Od 18 sati Englezi idu u pohod na osminu finala. Protivnik Hrvatske u grupi završio je na vrhu skupine s dvije pobjede i remijem. Prvo su "tri lava" pobijedila upravo "vatrene", zatim im je Gana otkinula bodove u susretu bez golova, a u zadnjem golu su prvo mjesto potvrdili rutinskom pobjedom protiv Paname. DR Kongo bio je trećeplasirana momčad u skupini s Kolumbijom, Portugalom i Uzbekistanom. Odlični Afrikanci odigrali su 1-1 s Portugalom, izgubili od Kolumbije, a onda s 3-1 dobili Uzbekistan za prolaz u šesnaestinu finala. Prijenos je na HRT-u 2.

U 22 sata Belgija igra sa Senegalom. Belgija je u skupini s Egiptom, Iranom i Novim Zelndom osvojila prvo mjesto i to zbog bolje gol-razlike. Imala je pet bodova, isto koliko i Egipat. Belgijanci su remizirali s Egipćanima i Iranom (1-1, 0-0), a onda potpuno razbili Novi Zeland s velikih 5-1. Sengeal je bio na rubu ispadanja jer je izgubio obje utakmce na startu. Prvo su ih Francuzi dobili 3-1, a onda i Norvežani 3-2. Visoka pobjeda od 5-0 protiv Irana bila je dovoljna da s trećeg mjesta odu dalje.

3.00: Meksiko - Ekvador (ŠF7, Mexico City)

18.00: Engleska - DR Kongo (ŠF8, Atlanta)

22.00: Belgija - Senegal (ŠF9, Seattle)