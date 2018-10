Spalletti oduševljen Hrvatom aligatorom: Ima kompas u nozi!

Momčad Intera nastavlja sa sjajnim rezultatima ove sezone. U desetom kolu svladali su u gostima Lazio s 3-0, a gol je zabio i naš Marcelo Brozović.

Omiljena figura u svlačionici milanskog Intera igri tog kluba donosi dimenziju više. Njegov značaj u ekipi razumije i talijanski trener Luciano Spalletti koji je nakon utakmice pohvalio hrvatskog veznjaka.

- Mi smo suprotnost Juventusu, igramo lijepo za oko, a ponekad zanemarujemo rezultat. Moramo naučiti kontrolirati utakmice. U drugom poluvremenu smo gubili previše lopti i tako smo dali krila Laziju da nam stvori određene probleme - rekao je Spalletti pa dodao:

- Brozović je jedan od onih koji ima kompas u nozi, on zna nogomet. Bira jednostavna rješenja i traži slobodne suigrače. Ponekad možda ima dodir previše - kaže trener Intera.

