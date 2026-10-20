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Foto: GNK Dinamo
ON JE OZBILJNA PRIČA PLUS+

Španjolac u Dinamu već je kupio navijače! Postaje važan adut?

Piše Hrvoje Tironi,

Zvonimir Boban i Mario Kovačević dugo su čekali Danija Rodrigueza, a čini se kako bi mladi Španjolac mogao biti veliko pojačanje za aktualni kadar hrvatskog prvaka...

Dinamo je, čini se, u Koprivnici dobio veliko pojačanje. Dani Rodriguez (21) prvi put se našao u početnoj postavi hrvatskog prvaka i odmah zaslužio visoke ocjene. Simpatični Španjolac na travnjaku je proveo 60 minuta, uz Diona Drenu Belju bio je jedan od "detonatora" vrijedne Dinamove pobjede.

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