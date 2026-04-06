Španjolci: Barcelona je vodeća u La Ligi zbog sudačkih odluka!

Španjolska La Liga praktički je riješena. Barcelona će proslaviti još jedan naslov prvaka ako ne bude nekih velikih preokreta, ali pojedini španjolski mediji da su i suci dosta kumovali ovakvom raspletu prvenstva. Jedan od portala koji se pozabavio sudačkim odlukama je i Defensa Central.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Španjolski portal je izdvojio 10 najvećih sudačkih kontroverzi u korist Barcelone ove sezone, a u tekstu ističu da su upravo suci jedan od razloga toga što je Barcelona sedam bodova ispred Real Madrida.

"Razlika između Reala i Barcelone ove sezone, gledajući igru, nije sedam bodova. Ta prednost ponajviše proizlazi iz kontinuiteta sudačkih odluka koje već godinama idu u korist Barcelone", pišu u tekstu.

Sve je krenulo već u prvom kolu na Mallorci kada je Barcelona uz kontroverze slavila 3-0, a nakon utakmice je unisono mišljenje Španjolaca prevladalo kako je Raphinhi oprošten čisti crveni karton u toj utakmici. U trećem kolu, Barcelona je gostovala kod Raya Vallecana i odigrala 1-1, a penal koji je dosuđen za goste nije postojao. Sudac je dosudio najstrožu kaznu nakon pada Yamala, VAR nije radio jer je nestalo struje na stadionu, a isti igrač je zabio za 0-1 u tom trenutku.

U Sevilli je domaćinu nedosuđen kazneni udarac nakon igranja rukom Baldea, piše Defensa Central, a u Vigu kod Celte je Barceloni dosuđen penal nakon igranja rukom Marcosa Alonsa, iako je pitanje radi li se o kažnjivom igranju rukom ili ne. U toj utakmici Katalonci su slavili 4-2.

Sporna je Španjolcima i utakmica u Villarrealu (0-2) u kojoj je za Barcelonu dosuđeni penal nakon duela Raphinhe s igračem Villarreala, a u istoj utakmici je domaćin dobio crveni karton za start koji je po mnogima mogao biti i žuti karton. Situaciju pogledajte OVDJE

Vrlo sporno bilo je i u Elcheu (1-3), gdje su domaći tražili penal nakon pada Alvara Rodrigueza u kaznenom prostoru gostiju, ali sudac se nije oglasio, a u gostima kod Athletica u Bilbau je Pau Cubarsi kao posljednji igrač obrane srušio suparnika i napravio prekršaj. Po mišljenju suca, za žuti karton.

Protiv Seville (5-2) je "blaugrana" dobila dva kaznena udarca u prvih 20 minuta, oba je izborio Cancelo, a prema mišljenju Defense Central radi se o sudačkim pogreškama. U posljednja dva kola suci su donijeli nekoliko kontroverznih odluka u korist Barcelone.

Protiv Raya Vallecana (1-0) su Yamal i Raphinha mogli dobiti druge žute kartone zbog startova na suparnika, a za goste je u prvom dijelu mogao biti dosuđen penal nakon Cancelovog udaranja Ratija. Ipak, suci se nisu oglasili.

Protiv Atletica je Barcelona slavila 1-2 u gostima, a sporna je situacija iz 49. minute u kojoj je poništen crveni karton Gerardu Martinu nakon potencijalno opasnog starta na suparnika. Suci su promijenili svoju odluku nakon pregleda VAR-a i izazvali hrpu polemika svojom odlukom.

U svakom slučaju, Katalonci će vrlo vjerojatno proslaviti novi naslov prvaka, ali suđenje u La Ligi ove je sezone ponovno otvorilo pitanje povjerenja u pravedni sustav i institucije.