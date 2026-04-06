Španjolci: Dani Olmo je odbio izdašne ponude iz Premier lige

Dani Olmo (27) ostat će u Barceloni, iako je imao čitav niz ponuda u posljednje vrijeme, piše Sport. Španjolskog reprezentativca željeli su mnogi klubovi, ali odbio je ponude, prenosi isti izvor.

Od ranije je poznat interes Manchester Cityja za Olma, ali odnedavno se u priči pojavio i Arsenal, koji je htio iskoristiti smanjenu minutažu Olma u dresu Barcelone. Ipak, sam igrač odbio je mogućnost prelaska u London.

Španjolci navode da je i katarski Al-Qadsia mamio Olma bogatom ponudom od 9,5 milijuna eura neto godišnje, ali ni oni nisu uspjeli u zadatku da Olma dovedu u svoje redove, kao ni Manchester City, čiji je trener Pep Guardiola Olmov obožavatelj, prenosi Sport.

Olmo je prošao omladinske kategorije katalonskog kluba, a 2014. se preselio u Zagreb i priključio Dinamovoj akademiji. Prve seniorske minute odigrao je u Dinamu, a onda je 2020. prešao u RB Leipzig te četiri godine kasnije u Barcelonu.

Za španjolsku reprezentaciju odigrao je 48 utakmica i zabio 12 golova.