Španjolci: 'Diskretna Modrićeva utakmica, nije bila njegova noć. Real pripada u Europskoj ligi...'

Uzbuna se oglasila na Santiago Bernabeuu nakon kiksa Real Madrida u četvrtom kolu Lige prvaka protiv Milana. Rossoneri su slavili 3-1 usred Madrida, a "kraljevskom klubu" to je čak drugi poraz u ovogodišnjem izdanju LP-a i treći ove sezone uz debakl protiv Barcelone u El Clasicu (0-4), više nego što je momčad Carla Ancelottija imala u cijeloj prošloj sezoni!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Modrićeva vanjska | Video: Real Madrid C.F.

Real je tek na 17. mjestu Lige prvaka sa šest bodova iz četiri utakmice, jednim manje nego što je osvojio hrvatski predstavnik Dinamo. Prvak Europe već duže vremena ne izgleda dobro na travnjaku, to nije momčad za koju se najavljivala dominacija europskim nogometom nakon dovođenja Kyliana Mbappea.

Luka Modrić (39) bio je u početnom sastavu Real Madridra, ali španjolski mediji smatraju kako se uklopio u sivilo momčadi protiv Milana. Hrvatski veznjak igrao je do 63. minute, kada ga je zamijenio Dani Ceballos, igrač na kojeg Ancelotti rijetko računa.

Foto: Bahho Kara

- Vrlo diskretna večer za Modrića. On je taj koji mora preuzeti odgovornost u momčadi koja ne kontrolira posjed lopte. Ako mu je Ancelotti dao prednost ispred Camavinge, to je učinio upravo kako bi to učinio. Stanje momčadi nije mu pomoglo, ali nije to bila najbolja večer za njega - pišu novine As koje su mu dale ocjenu četiri za utakmicu.

Modrićeva zamjena Ceballos dobio je tek trojku, kao i Camavinga koji je zamijenio Federica Valverdea na poluvremenu, koji je također dobio trojku. Oštro je ocijenjen Aurelien Tchouameni, koji je također zamijenjen na poluvremenu, a As mu je dao jedinicu!

Foto: Susana Vera

Marca mu je dala peticu i ističe kako Realovi problemi postoje od početka sezone.

- Sve upućuje na to da će Real igrati doigravanje za nokaut fazu Lige prvaka, a uoči sezone je bio veliki favorit za osvajanje. S obzirom na to kako tek trebaju igrati s Liverpoolom, budućnost Reala mogla bi biti u Europskoj ligi. Obrana nije na visini zadatka, a nije ni napad. Nitko ne vidi kako Mbappe trči. A ako Vinicius nema svoju večer, nema gola za Real. Mnogi su problemi prisutni još od početka sezone. Real ne igra dobro, a najgore je što je teško zamisliti promjenu situacije. Real je završio na odjelu intenzivne njege i ima veliki problem - dodala je Marca.