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Španjolci: Dominguez je odbio Saudijce, sretan je u Dinamu...

Piše Jakov Drobnjak,
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Španjolci: Dominguez je odbio Saudijce, sretan je u Dinamu...
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Sergi Dominguez imao je odličnu sezonu u Dinamu, bilo je već interesa za njega, ali bez kvalitetne ponude on iz Zagreba ići neće. Odbio je novac iz Saudijske Arabije, a Španjolci pišu da je sretan u glavnom gradu

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Dinamo u ruci drži velikog talenta, Sergija Domingueza (21), i vjerojatno čeka pravi trenutak i pravu ponudu da ga proda. Jako dobru sezonu imao je Španjolac u "modrom" dresu, njegov razvoj prati Barcelona, iz koje je stigao u Zagreb, a ima interesa i drugih klubova. Barcelona će od budućeg transfera dobiti 20 posto pa joj zato i je zanimljiv, ali nije izgledno da će daroviti stoper tako brzo iz Dinama.

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Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako piše Mundo Deportivo, Dominguez je sretan u Zagrebu i to je nešto što veseli Dinamove navijače. Zasigurno nitko ne bi imao ništa protiv da takav igrač ostane u klubu, pogotovo kada slijedi sveopći napad na Ligu prvaka. Stoperska linija je pojačana za Stjepana Radeljića, koji će vjerojatno postati prvi stoper ako Dominguez ode, ali ako ne ode, Dinamo će iduće sezone imati zaista zastrašujuću obranu. Kako i dolikuje aktualnom prvaku s velikim ambicijama.

Kako navode Španjolci, Dominguez je nedavno odbio velike nove iz Saudijske Arabije te se odlučio za ostanak. Najviše se oko njega "vrzmao" Lazio, ali kontakta za sada nije bilo, a špekulacije o interesu Tottenhama su neutemeljene. Dug je prijelazni rok, vjerojatno će u Dinamo i stići neka ponuda, ali Zvonimir Boban i ostatak uprave sigurno neće pristati na siću, pogotovo jer dobar dio moraju dati Barceloni.

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