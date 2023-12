Španjolci: Hrvatska je tvrd orah za start Eura u 'skupini smrti', Talijani: Hrvate još nismo dobili

Hrvatska će na Euru 2024. igrati u 'skupini smrti' sa Španjolskom, Italijom i Albanijom.

Španjolska je jedina reprezentacija koja je uspjela obraniti naslov europskog prvaka dok Italija, kao aktualni prvak, u Njemačkoj može postati druga. Tešku skupinu za 'vatrene' upotpunila je Albanija koju vode Sylvinho i Pablo Zabaleta, koja obiluje nogometnim talentima i u kojoj igra "pola HNL-a".

Statistika u kvalifikacijama hrvatskih suparnika

Španjolska: Četvrti put na Euru protiv Hrvatske

- Modrić i društvo će biti prvi protivnik Španjolske, onaj u Berlinu. To je suparnik protiv kojeg je Španjolska osvojila zadnje izdanje Lige nacija u Rotterdamu. A Hrvati će nam biti suparnici na Euru po četvrti put... U 2012. godini pogodak Navasa razriješio je dramatičnu utakmicu u Gdanjsku nakon koje su Hrvati morali kući, a dalje su prošle Španjolska i Italija. Četiri godine kasnije, Hrvatska je u Bordeauxu osvojila skupinu i Španjolsku poslala na Italiju u Saint-Denis. Talijani su slavili 2-0. U 2020. godini, u Kopenhagenu, izgubili smo prednost 3-1 i morali smo u produžetke protiv Hrvata. Ukupan omjer protiv Hrvatske nam je pet pobjeda, dva remija i tri poraza. Jako tvrd orah za početak Eura - piše Marca.

Madridski AS i katalonski Sport nisu dali previše pažnje španjolskim protivnicima, već su Euro gledali kroz prizmu Španjolske i njezinih uspjeha. No oba medija slažu se da je "Španjolska upala u skupinu smrti".

Naglasak na Luku Modrića, Martina Baturinu i Luku Sučića

Milanska Gazzetta dello Sport objavila je detaljan članak najave o hrvatskoj reprezentaciji, a u naslovu ističe:

- Modrić će pokušati ponovno. Vezna linija je top, ali u napadu nema pravog vođe.

U tekstu se nakon kratkog opisa hrvatskog puta do Eura navodi:

- Zvijezda momčadi uvijek će biti Luka Modrić. Čak i kada ne igra u Realu, onog trenutka kada obuče crvene i bijele boje se uzdigne. Odigrao je svih osam utakmica kvalifikacija kao starter, bilo u formaciji s tri veznjaka ili dva. On će, kao i uvijek, voditi svoju reprezentaciju. A posebna pažnja bit će usmjerena na dva imena: Martina Baturinu, prednjeg veznog Dinama rođenog 2003. koji je proglašen najboljim igračem do 21 godine u HNL-u, te Luku Sučića, 21-godišnjaka iz Salzburga koji se vraća nakon ozljede koljena, ali kojeg se već uspoređuje s Modrićem po stilu igre.

Talijani: U službenoj utakmici nismo pobijedili Hrvatsku

Dalje se spominje i Zlatko Dalić.

- Vodio je Hrvatsku do dva postolja na Svjetskim prvenstvima. U Rusiji do drugog i u Kataru do trećeg mjesta. Sada će htjeti nadmašiti vlastiti uspjeh s Hrvatskom kada je na Euru 2020. ispao od Španjolske u osmini finala.

Football Italia u članku o suparnicima na Euru ističe loše rezultate Italije. Poseban naglasak stavlja na Hrvatsku, koju Italija nikada nije pobijedila u ozbiljnoj, natjecateljskoj utakmici.

- Iskustvo Italije protiv Hrvatske je znatno teže. Jer 'azzurri' su pobijedili samo jednu od devet službenih utakmica ove dvije reprezentacije. Bilo je to u travnju 1942. godine u prijateljskoj utakmici dok su posljednja tri dvoboja završila 1-1 - navodi Football Italia.