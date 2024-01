Španjolci: Modrić je opet odbio milijunsku ponudu iz Saudijske Arabije! Dva su razloga za to...

Luka Modrić ovog je ljeta, unatoč brojnim ponudama iz Saudijske Arabije, produžio ugovor s Real Madridom na još godinu dana. Otkako je došao u klub, a tome ima 12 godina, je neizostavni član prve postave i jedan od najboljih igrača. Upravo zato je i njega neugodno iznenadila činjenica da je ove sezone u drugom planu.

Odigrao je 23 utakmice u svim natjecanjima i zabio gol uz pet asistencija. No, samo tri utakmice odradio je svih 90 minuta i igra Reala više ne ovisi o njemu kao što je to bilo nekada. Posebno zabrinjavajuće je što je s klupe odgledao posljednje dvije utakmice. Hrvatski reprezentativac bio je glavna tema u emisiji El Larguero na radiju Cadena Ser gdje su gostovali novinari bliski Realu, Anton Meana i Javier Herraez. Na ljeto mu istječe ugovor i veliko je pitanje hoće li ostati.

Modrić je pao u drugi plan

Diskutirali su o njegovoj ulozi u Realu i otkrili kako je odbio novu ponudu iz Saudijske Arabije. Nije poznao o kojem klubu je riječ, ali još ranije ga je htio Al-Nassr koji je htio opet udružiti njega i Cristiana Ronalda. Hrvatski kapetan ne odustaje, želi ostati u klubu i dokazati da i dalje može pomoći momčadi. Takva upornost krasila ga je cijelu karijeru i zato je postao jedan od najvećih veznjaka svih vremena. Nada se novom ugovoru, ali...

- Modrić vjeruje da može nastaviti igrati za Real Madrid. On osjeća da može nastaviti igrati, a Real sumnja u njegove mogućnosti. Real će dati ponudu Kroosu, ali s Modrićem imaju dileme - rekao je Anton Meana.

Svatko ima svoj vijek trajanja, ali zar Luka nije zaslužio završiti karijeru u klubu u kojem je ostavio ogroman trag i donio mu brojne trofeje? Bez obzira na silnu klasu i magiju koju prikazuje i u ovim godinama, Real ga ne poštuje dovoljno koliko bi trebao. A najmanje bi trebao sumnjati u kvalitete svoje legende. U kakvoj god formi on bio.

Kada mu je prošle sezone istjecao ugovor, u klubu su razmišljali drugačije. Igrao je gotovo svaku utakmicu od prve minute i prvu postavu je bilo teško zamisliti bez njega pa nije bilo ni upitno hoće li ostati. Ove sezone njegova se uloga promijenila. Ancelotti dozira njegovu minutažu, ne igra puno i Real se premišlja hoće li mu ponuditi novi ugovor.

Modrića su opet htjeli klubovi iz Saudijske Arabije, Real nije imao ništa protiv toga, no Luka je odbio sve. Zašto? Dva su razloga za to. Vidi sebe i dalje kao igrača koji može igrati na vrhunskoj razini još najmanje dvije sezone, izvještava Cadena Ser. Osim toga, informacije koje su on i svlačionica dobili od igrača koji su otišli igrati u Saudijsku Arabiju poprilično negativne.

Njemu je 38 godina, jasno je da neće vječno trajati, ali i sam je svjestan da i dalje može raditi razliku na terenu. Uostalom, vidjeli smo to u nekoliko utakmica ove sezone kada je briljirao kao u najboljim danima. Kada bude vidio da zaostaje za ostalima i više ne može pratiti taj ritam, sam će se maknuti. A do tada... Saudijci mogu o njemu samo maštati.