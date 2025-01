Španjolci nakon El Clasica: 'Real se boji samo Barcelone. Modrić nije uspio donijeti preokret'

Barcelona je pobijedila Real Madrid 5-2 u finalu Superkupa u Saudijskoj Arabiji i osvojila 15. Superkup Španjolske u svojoj povijesti. Španjolski mediji popratili su još jedan El Clasico i naglasili veliku pobjedu "blaugrane".

As tako oštro u naslovu piše "Super batina u Superkupu" i nastavlja da je "Barcelona potopila Real".

"Barça je bila žešća, brža, ambicioznija, preciznija. Bolja momčad od početka do kraja, od Koundéa do Raphinhe, prolazeći preko Lamine Yamala, koji je postavio prvi kamen temeljac povratka u utakmicu", piše As i dodaje da su samo Valverde, Courtois i Mbappe zaslužili prolaznu ocjenu kod Reala.

Marca također ne štedi Madriđane kritika i stavlja naslov "Barça ponovno otkrila grozan Real".

"Bivši njemački izbornik (Flick op.a) ne zna izgubiti finale, koji ovoga puta nije koristio ofsajd zamke, već pritisak i traženje najslabijeg igrača suparnika, njegovu desnu stranu, što je Raphinha eksploatirao", piše Marca i kritizira igru "kraljeva" s igračem više.

"Protiv desetorice, Real nije uspio stvoriti opasnost, unijeti intenzitet i 'dušu' u posljednju dionicu. Barça se organizirala s igračem manje i gotovo nije patila, osim Mbappéovih bljeskova".

Mundo Deportivo naslivlja tekst "Superprvak Barça uzdrmao je Madrid i osvojio Superkup" i piše da bi ovaj trofej mogao biti prekretnica sezone za Barcelonu.

"Neiskompleksirana, s petoricom omladinaca u početnoj postavi i s najubojitim trojcem u Europi, Barça je od prve minute pokazala da se ne boji ni Mbappéa, ni Viniciusa, ni Rodryga te da u Arabiju nije došla razgledavati, nego uzeti prvi naslov 'Flickove ere'", pišu.

Relevo objavljuje tekst s naslovom "Barça zadaje Realu super udarac koji neće zaboraviti" i piše da su Katalonci s desetoricom na terenu dotukli "los blancose".



"Bijeli su još više blijedjeli na kraju poluvremena. Barça je inzistirala na tome da pokaže Ancelottijevim ljudima da bez kolektivnog angažmana u obrani nema uspjeha", pišu u tekstu i ističu da je Barcelona jedina momčad na svijetu koje se Real boji.

"Ancelotti, koji je uveo Modrića i Brahima, imao je dva protagonista, ali nije imao zaplet. Barcelona nije ustuknula. Samo je Mbappé zadržao dostojanstvo", piše Relevo.

Barcelona iduću utakmicu igra protiv Real Betisa 15. siječnja u Kupu, a Real dan kasnije dočekuje Celtu u istom natjecanju.