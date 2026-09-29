Španjolci: 'Neka Sevilla priredi ovacije za najboljeg u povijesti'

Urednik poznatog španjolskog medija Diario As Tomas Roncero u više je navrata pokazivao koliki je navijač Luke Modrića (41). Tražio je od Real Madrida lani da mu ponude novi ugovor, nakon Hrvatova oproštaja na rubu suza pred kamerama govorio kako je Real izgubio dio klupskog grba, pa i na kraju prošle sezone bez trofeja istaknuo kako Modrić nije želio otići, nego su mu rekli da ode.

Luka se u nedjelju vratio u Španjolsku s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i povest će je kao kapetan u srazu protiv svjetskog prvaka na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan od 20.45 (Nova TV). Prilika je to da Španjolci još jednom uživaju u igri najtrofejnijeg igrača "kraljevskog kluba" u povijesti.

"Ikonična slika Modrića i Ancelottija kako se grle na dan njihovog emotivnog oproštaja od Bernabéua (24. svibnja 2025.) još je na maski mog mobitela. Legenda na klupi i legenda na terenu. Obojica nastavljaju postavljati standarde, u Brazilu i Hrvatskoj. U Lukinom slučaju, to je još izvanrednije. S 41 godinom, još ga vidimo kako predvodi hrvatsku reprezentaciju. Prošle subote postigao je spektakularan gol protiv Češke. Čini se da je vrijeme stalo za Petra Pana Modrića. Njegova strast prema nogometu i ljubav prema igri ostaju nesmanjene. A njegova zavidna fizička kondicija i neiscrpan talent brinu se za ostalo. Zato njegov današnji povratak u Španjolsku opravdava moj skromni zahtjev da mu stadion Pizjuán priredi improviziranu, jednostavnu, iskrenu i zasluženu ovaciju u čast maestra, nogometaša bez ograničenja", piše Roncero i nastavlja:

"Ne poznajem nikoga u svijetu ovog blagoslovljenog sporta tko ima išta protiv Modrića. Ako volite ovaj sport, možete mu se samo diviti, bez klupske odanosti ili stranačke pristranosti. Modrić je najbolji vezni igrač u povijesti nogometa, a njegova statistika i nasljeđe to dokazuju. Gospodin s loptom i bez nje. Uzor budućim generacijama. Dobitnik Zlatne lopte koji je nikada nije trebao tražiti. Pizjuán bi ga večeras trebao nagraditi. Lukita to zaslužuje."