Ugledni kroničar Reala sasuo je paljbu: 'Modrića su potjerali, a Mbappe se poigrava s klubom!'

Ugledni novinar španjolskog Diario Asa i kroničar Real Madrida Tomas Roncero u emotivnom je istupu analizirao razloge još jedne sezone bez trofeja za "kraljevski klub". Nakon nedjeljnog poraza od Barcelone na Camp Nouu, koji je potvrdio neuspješnu sezonu, Roncero nije štedio nikoga, od uprave i trenera pa sve do najveće zvijezde momčadi, Kyliana Mbappéa. Poraz od 2-0, kako kaže, nije bio ponižavajuća katastrofa, ali je bio dovoljan da ogoli sve slabosti momčadi.

- Gotovo da smo se mi madridisti pomirili s tim. Poraz 2-0 barem nije bio potop, ali jasno je pokazao sve naše nedostatke - rekao je Roncero, ističući da je ovo realnost kluba.

Klub se srozava već dvije godine

Prema njegovom mišljenju, problemi nisu od jučer. Roncero tvrdi da se Real Madrid nalazi u silaznoj putanji još od osvajanja 15. naslova prvaka Europe prije dvije godine.

- Od tada se klub srozava, i to gromoglasno. Otišao je Kroos, što je bila njegova odluka, ali prošle godine nije otišao Modrić. Njemu su rekli da ode, rekli su mu da ode! - otkrio je novinar, aludirajući na to da klub nije htio ponuditi novi ugovor kapetanu unatoč tome što on i dalje ima što ponuditi.

- Nije isto s Modrićem. Da je ušao barem na pola sata, donio bi malo nogometa, jer još ima puno nogometa u sebi. Ali rekli su mu ne. Momčad igra bez ikakvog autoriteta - ogorčen je Roncero, koji je i lani otvoreno prozvao Real jer je pustio Luku, ustvrdivši da je izgubio dio klupskog grba.

Posebno je kritizirao pojedine odluke trenera Alvara Arbeloe. Smatra da je inzistiranje na Eduardu Camavingi, koji je skrivio prekršaj za prvi gol, bilo pogrešno dok mladi igrači iz vlastite akademije sjede na klupi.

Poziv na potpunu revoluciju

Roncero je pohvalio trud pojedinaca poput Viniciusa, Brahima Diaza, Thibauta Courtoisa i Antonija Rüdigera, ali je zaključio da to nije dovoljno.

- Realu nedostaje nogomet. Real nema onu strašnu momčad kakvu je imao prije dvije ili četiri godine s Ancelottijem, kada smo osvajali Ligu prvaka s igračinama. Srozali smo se, loše smo kupovali. To treba reći jasno i glasno - kazao je.

Rješenje vidi u potpunom "resetiranju" kluba i povlačenju radikalnih poteza, slično kao što je to Florentino Pérez napravio 2009. godine.

- Uprava s Florentinom na čelu mora sjesti, početi računati i trošiti novac. Trebaju kupovati, kupovati i kupovati. Neka dovedu sedam igrača i stvore novu momčad. Sjećam se kad je Florentino 2009. stigao i doveo Cristiana, Xabija Alonsa, Kaku, Benzemu... Bilo ih je sedam. Tada je rekao: "U jednoj godini sam napravio ono što sam trebao u tri". To tražim od njega i sada. I neka pogodi s trenerom, bio to Mourinho ili netko drugi, svejedno mi je, samo da donosi drastične odluke.

Mbappé se poigrava s klubom

Najžešće kritike usmjerio je prema Kylianu Mbappéu. Francuz nije putovao s momčadi zbog navodnih lakših problema, a tijekom utakmice je na društvenim mrežama objavio poruku "Hala Madrid", što je Roncero doživio kao provokaciju.

- Zvijezda momčadi nije putovala, iako nije mogao igrati. Ako imaš problema, sjedneš na avion i s klupe bodriš suigrače. A on je utakmicu gledao kod kuće i onda kod 2-0 objavio "Hala Madrid"? Počinjem misliti da se šali s nama - rekao je Roncero.

Foto: Instagram

- Vjerujem da nas Kylian zeza i to me ljuti. Divim mu se kao igraču, ali ovo što radi u posljednje vrijeme daje mi do znanja da se poigrava s Real Madridom. Kako to misliš "Hala Madrid" kod 2-0? Čovječe, trebao si biti tamo i podržavati suigrače, biti vođa. Ali od vođe nema ni traga.

Za kraj, povukao je bolnu paralelu.

- Barcelona nam je uzela ligu drugu godinu zaredom, a to se poklopilo s Mbappéovim dolaskom. Neću reći da Real gubi zbog njega, ali nešto se dogodilo. Bez Mbappéa, Real je bio prvak Europe i Španjolske. S njim nemamo ni ligu, ni Ligu prvaka, ni kup. Ništa od ničega!!! Ništa!!! Ali da, zabija puno golova.

*uz korištenje AI-ja